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Komentira Iva Milotić
Iva Milotić

Kupovina prosječnog stana za mnoge je sad nedostižni luksuz

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Kupovina prosječnog stana za mnoge je sad nedostižni luksuz
Zagreb: Neboderi u Ulici Braće Domany | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA
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Kada cijene stanova rastu brže od plaća, ljudi koji pokušavaju uštedjeti za polog zapravo se kreće prema cilju koji im stalno izmiče.

Za mnoge ljude vlastiti stan više nije pitanje izbora između manje ili veće nekretnine, dobre ili loše lokacije i novog ili starog namještaja. Prije svega, pitanje je mogu li si uopće priuštiti da imaju nešto svoje. I to ne za deset ili dvadeset godina, nego u razdoblju života u kojem žele osnovati obitelj, osamostaliti se ili jednostavno prestati ovisiti o tuđem prostoru.

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