Kada cijene stanova rastu brže od plaća, ljudi koji pokušavaju uštedjeti za polog zapravo se kreće prema cilju koji im stalno izmiče.
BRUTALNA EKONOMIJA PLUS+
Kupovina prosječnog stana za mnoge je sad nedostižni luksuz
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Za mnoge ljude vlastiti stan više nije pitanje izbora između manje ili veće nekretnine, dobre ili loše lokacije i novog ili starog namještaja. Prije svega, pitanje je mogu li si uopće priuštiti da imaju nešto svoje. I to ne za deset ili dvadeset godina, nego u razdoblju života u kojem žele osnovati obitelj, osamostaliti se ili jednostavno prestati ovisiti o tuđem prostoru.
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