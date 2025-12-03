Kupujemo francuske haubice i 44 tenkova Leopard. Plenković sljedeći tjedan potpisuje ugovor

Premijer Andrej Plenković boravit će s političkom i gospodarskim izaslanstvom početkom idućeg tjedna u Parizu i Berlinu, a tom prilikom će se potpisati ugovori o nabavi 18 francuskih haubica Caesar i 44 njemačkih tenkova Leopard.

U Francuskoj će se u ponedjeljak potpisati ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar MK2, a u Njemačkoj je u srijedu na dnevnom redu potpisivanje ugovora o nabavi 44 tenkova Leopard 2A8, rekli su izvori iz vlade. Ugovore će potpisati ministar obrane Ivan Anušić s francuskim i njemačkim kolegama. Sredstva za tenkove i haubice osigurat će se putem EU financijskog instrumenta SAFE.

Foto: Angelika Warmuth

U Parizu će se potpisati i Akcijski plan za strateško partnerstvo, treći u nizu nakon što su francuski predsjednik Emmanuel Macron i Plenković u Zagrebu 2021. godine potpisali Sporazum o strateškom partnerstvu kojim je Francuska dala potporu Hrvatskoj u više područja, među ostalima za ulazak u šengenski prostor i u eurozonu, što je Hrvatska ostvarila, te za članstvo Hrvatske u OECD-u što tek treba ostvariti.

Među temama na dnevnom redu Plenkovićeve turneje po europskim prijestolnicama bit će Ukrajina i tekući mirovni pregovori o okončanju ruske invazije, a izvori iz Banskih dvora ističu da Hrvatska ima što reći na tu temu s obzirom na vlastito iskustvo iz rata. Od važnijih pitanja za Hrvatsku na sastancima u Parizu i Berlinu bit će zapadni Balkan, a pogotovo situacija u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će se i o širim transatlantskim odnosima, Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje od 2028. do 2034., sigurnosti i obrani kao i energetici.

Posjet premijera Francuskoj počet će u ponedjeljak u Domu invalida u Parizu, gdje se nalazi i spomen-ploča hrvatskim pukovnijama u vojsci Napoleona Bonapartea. Nakon polaganja vijenca kod spomen-ploče, Plenković će održati predavanje na Francuskom institutu za međunarodne odnose (IFRI) prije nego što se uputi prema Elizejskoj palači na tête-à-tête sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Njemački kancelar Friedrich Merz primit će Plenkovića u srijedu, a premijer će dan ranije održati predavanje u zakladi Konrad Adenauer.

Uz premijera će u izaslanstvu biti ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, kao i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid.

I u Parizu i u Berlinu održat će se gospodarski forumi, a hrvatska delegacija brojat će četrdesetak tvrtki među kojima su Končar, Đuro Đaković, DOK-ING, Infobip, HEP, Podravka. Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović sudjelovat će na oba foruma.