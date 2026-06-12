Kupujete li s Temua, Sheina ili AliExpressa? Za svaki naručeni proizvod platit ćete još 3 eura!

Kupnja preko interneta iz Kine, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja izvan Europske unije od 1. srpnja 2026. godine postaje skuplja. Na snagu stupaju nova europska pravila kojima se ukida dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke male vrijednosti do 150 eura te se uvodi nova fiksna carinska pristojba od tri eura.

Nova pravila odnose se isključivo na robu koja se uvozi iz trećih zemalja. Roba kupljena unutar Europske unije ili roba za koju su carinska davanja već plaćena u nekoj drugoj državi članici neće podlijegati ponovnoj naplati carine i poreza.

Najveća promjena odnosi se na pošiljke vrijednosti do 150 eura. Dosadašnje oslobođenje od carine ukida se te se uvodi fiksna carinska pristojba od tri eura za svaku stavku u pošiljci koja se uvozi na područje Europske unije.

Važno je naglasiti da se pristojba ne obračunava po paketu, nego po svakoj pojedinoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji. Stavkom se smatra jedna ili više vrsta robe s istim tarifnim razvrstavanjem, istim opisom te, gdje je to potrebno, istim podrijetlom. To znači da kupci koji u jednom paketu naruče više različitih proizvoda mogu platiti višestruku fiksnu carinu.

Za robu vrijednosti do 150 eura koristit će se pojednostavljena H7 ili H1 deklaracija. Takve pošiljke najčešće će se obrađivati u poštanskom i kurirskom prometu.

PDV ostaje obvezan

Nova pravila ne mijenjaju sustav naplate PDV-a koji se na robu iz trećih zemalja primjenjuje od 1. srpnja 2021. godine. Na sve komercijalne pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost, i dalje se obračunava PDV.

Ako prodavatelj koristi sustav IOSS (Import One Stop Shop), PDV se naplaćuje već prilikom kupnje na internetskoj trgovini te se pri uvozu ne plaća ponovno.

Ako prodavatelj nije uključen u IOSS sustav, PDV će se obračunavati tijekom carinskog postupka, a kupac će ga platiti poštanskom ili kurirskom operateru prilikom isporuke. U tom slučaju primjenjuje se opća stopa PDV-a od 25 posto, dok snižene stope nisu moguće.

Različita pravila za različite vrijednosti robe

Za pošiljke vrijednosti do 150 eura koristi se H7 deklaracija sa smanjenim skupom podataka. Ona se ne smije koristiti za robu koja podliježe zabranama ili ograničenjima te za robu namijenjenu pravnim osobama.

Za robu vrijednosti od 150 do 1000 eura koja dolazi poštanskim prometom koristi se H6 deklaracija. U tom slučaju ne naplaćuje se nova fiksna carina od tri eura, već se obračunava redovna carinska stopa ovisno o tarifnoj oznaci robe.

Za pošiljke iznad 150 eura koje stižu kurirskim službama te za pošiljke iznad 1000 eura u poštanskom prometu koristi se redovita uvozna deklaracija H1. Ona zahtijeva puni skup podataka te je obvezna i za robu koja podliježe zabranama ili ograničenjima te kada je uvoznik pravna osoba.

Uvodi se i naknada za rukovanje

Osim nove fiksne carine, najkasnije do 1. studenoga 2026. godine trebala bi biti uvedena i posebna naknada za rukovanje. Naplaćivat će se također po svakoj stavci deklaracije, no njezin iznos još nije određen.

Ukidanje carinskog oslobođenja za pošiljke do 150 eura neće utjecati na darove između fizičkih osoba. Pošiljke vrijednosti do 45 eura koje fizička osoba iz treće zemlje besplatno šalje drugoj fizičkoj osobi u Europskoj uniji i dalje će biti oslobođene carine i PDV-a. Takve pošiljke moraju biti povremene naravi i namijenjene osobnoj uporabi primatelja. Za određene proizvode poput duhana, alkohola i parfema i dalje vrijede posebna količinska ograničenja.

Strože provjere i zabrane

Ako carinska tijela posumnjaju da deklarirana vrijednost robe nije točna, od primatelja će moći zatražiti dodatnu dokumentaciju poput računa, potvrde o plaćanju ili potvrde internetske narudžbe. Ako dostavljeni dokumenti ne otklone sumnje, carina će sama utvrditi vrijednost robe i na temelju nje obračunati sva davanja.

Posebna pažnja posvećivat će se i krivotvorenoj robi. Ako postoji sumnja na povredu prava intelektualnog vlasništva, roba će biti privremeno zadržana. Utvrdi li se da je riječ o krivotvorini, bit će trajno oduzeta i uništena. Carinska uprava podsjeća i da uvoz lijekova putem poštanskog i kurirskog prometa nije dopušten.

Nema povrata carine kod vraćanja robe

Jedna od značajnijih promjena odnosi se na povrat proizvoda kupljenih putem interneta. Novi propisi više ne predviđaju mogućnost poništavanja carinske deklaracije kada se roba vraća prodavatelju izvan Europske unije. To znači da kupci više neće moći ostvariti povrat plaćenih uvoznih davanja ako odluče vratiti proizvod dobavljaču u treću zemlju.