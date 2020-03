Kupujmo domaće u vrijeme krize, bit će nam svima bolje

Zatvaranje tržnica i manjih prodavaonica na njima bit će veliki udarac za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj. Službeno ih je oko 100.000, ali produktivnijih, koji svoju robu plasiraju na tržište, je 30-ak tisuća manje.

Prema podacima udruge OPG-ova Život, oko 20 posto ih je ovisno o prodaji na tržnicama, 30 posto ih opskrbljuje prodavaonice, oko 10 posto prodaje veletrgovinama, pet posto robu šalje u izvoz, a preostalih 35 posto su mali OPG-ovi, koji robu prodaju samo lokalno Oni će pretrpjeti, srećom, najmanji udarac.

- Zabrana prodaje na tržnicama sigurno će napraviti velike probleme onima koji su o tržnicama ovisili, ali ima nade i za njih - kaže Marko Kozjak iz tvrtke VeeMee.

Riječ je o internetskoj platformi koja okuplja oko 1200 OPG-ova iz cijele Hrvatske. Preko nje se kupci direktno mogu povezivati s proizvođačima, dogovarati dostavu hrane na neki punkt ili pred kućna vrata.

Kozjak kaže da je tražilica na platformi aktivnija nego ikad, ima dnevno i po 50.000 pregleda. Mogu se pronaći mlijeko i meso, voće i povrće, jaja, ulja, med, džemovi, sve što hladnjak treba i s poznatim podrijetlom.

Zabrana međugradskog prometa ne znači da OPG-ovi robu ne mogu voziti iz svog mjesta u neko drugo, kažu Kozjak i tajnik udruge Život Jurica Jašinski. OPG treba ispuniti on line dostupnu potvrdu, propusnicu na kojoj piše što i kamo točno vozi, i

s njom prevesti robu.

Tako se mogu organizirati i OPG-ovi koji su dosad prodavali samo na tržnicama. Takav je OPG Honorate Šopec iz Pisarovine, koja je na jarunskoj tržnici prodavala sir i vrhnje, jaja.

- Više ne možemo. Ta hrana sad propada, ima je dosta. Ne znam što i kako dalje - kažu.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL Kozjak sve poljoprivrednike koji to još nisu učinili poziva da se priključe platformi. Preko nje se može organizirati i prijevoz njihove robe do kupaca. Sve s propusnicama. Razočaran je, kaže, što Ministarstvo poljoprovrede sad najavljuje svoju agroplatformu koju mora stvarati od nule, makar im VeeMee već tri godine nudi suradnju.

Kozjak kaže da s Ministarstvombrzo mogu proširiti mrežu dostave proizvoda s OPG-ova po cijeloj Hrvatskoj.

Dobru suradnju, dodaje, već imaju s Gradom Zagrebom, Zagrebačkom i Varaždinskom županijom, čijih je više od 200 OPG-ova na platformi VeeMee. Hrana koja je dosad išla na tržnice i u objekte na tržnicama, pa i restorane, više neće propadati, a kupci će dobivati lokalni, svjež proizvod.

Kozjak ističe i to da su od nadležnih zatražili popis OPGova koji su do sada prodavali na tržnicama, kako bi ih se unijelo na VeeMee platformu. U udruzi Život kažu da im nije jasno znači li zabrana kretanja među mjestima to da poljoprivrednik neće moći iz svog prebivališta otići na njivu u drugoj općini.

- Pitali smo o tome, nitko nam zasad nije dao objašnjenje. Pitanje je i hoće li smjeti ići po repromaterijal za proizvodnju negdje izvan prebivališta, i slično.

Jašinski OPG-ove poziva da se oglase i preko facebook stranice udruge Život, i tamo ponude svoje proizvode kako bi im se netko, lokalno, javio, i kupio ih.