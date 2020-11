Kurz najavio masovno testiranje

Nakon proglašenja izvanrednog stanja i određivanja lockdowna u trajanju od tri tjedna, austrijski kancelar rekao je da će prije početka ponovnog otvaranja države početi s masovnim testiranjem građana

<p>Austrijski Kancelar Sebastian Kurz najavio je u nedjelju, po uzoru na Slovačku, masovno testiranje građana na koronavirus. To će se naime odviti pred kraj aktualnog lockdowna koji počinje 17. studenog i traje do 6. prosinca. </p><p>U proteklih 24 sata u Austriji je zabilježeno 5.665 novozaraženih, od čega je njih 4.178 na bolničkom liječenju, uključujući 599 u intenzivno njezi.</p><p>Ukupno aktivno Covid-19 bolesnih je 76.453. Samo u posljednjih 24 sata od posljedica koronavirusa umrlo je čak 83 osoba, te se je ukupan broj preminulih od početka pandemije do danas popeo na 1.829.</p><p>Posjetimo, Austrija je proglasila apsolutni lockdown sličan onom koji su građani doživjeli u ožujku. Policijski sat koji je posljednja dva tjedna bio na snazi od 20 do 6 ujutro sada je na snazi 24 sata dnevno. Vlastiti dom može se napustiti samo u izvanrednim prilikama poput izlaska u pružanje pomoći ili odlaska na posao. Dozvoljene su samostalne sportske aktivnosti na otvorenom.</p><h2>Zabranjeni fizički kontakti</h2><p>U naredna tri tjedna fizički kontakti su krajnje zabranjeni. To podrazumijeva članove istog kućanstva, a onima koji žive sami omogućeno je kontinuirano kretanje u društvu samo jedne osobe. Zatvaraju se svi ugostiteljski objekti i prodavaonice osim prehrambenih, ljekarni, benzinskih postaja, drogerija i trafika. Isto je s frizerskim i kozmetičkim salonima te kulturnim i sportskim ustanovama. Neće se održavati niti religijski obredi.</p>