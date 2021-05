Kancelar koji tvrdi da ne laže, ali i dalje mu nitko ne vjeruje nema nikakvu moć. Zbog neutemeljene komunikacije i javnih nastupa kancelara Sebastiana Kurza, austrijska vlada gubi povjerenje građana. ''Populizam i propaganda''. To su navodi kojima mediji i komunikacijski stručnjaci opisuju lik i djelo šefa vlade.

Sve je kulminiralo lažnim iskazom koji je Sebastian Kurz dao Tužiteljstvu za korupciju (WKStA) prošle godine. Tada je porekao bilo kakav utjecaj na imenovanje šefa državnog holdinga ÖBAG, Thomasa Schmida. Međutim, prepiska poruka između Kurza i Schmida koja je dospjela u javnost početkom ovog mjeseca pokazuje kako je kancelar dao lažni iskaz. Kurzove riječi ''Dobit ćeš sve što želiš'' uz emoji pusice pratio je odgovor Schmida ''Jako sam sretan. Volim svog kancelara.'' Razmjena poruka svjedoči kako se kreirao krovni instrument za austrijsko javno blago sa Schmidom na čelu. Opozicija je podignula optužnicu i ukoliko se ustanovi da je lagao pod zakletvom Kurz bi mogao biti osuđen na zatvorsku kaznu do 3 godine.

No, povjerenje se rušilo i Kurzovim najavama kupovine milijun doza cjepiva Sputnik V do koje, unatoč spektakularnim najavama popraćenim sastankom s ruskim ambasadorom te telefonskim razgovorom s Putinom, nije niti došlo. Na kraju je Kurz čitavu medijsku pompu gurnuo pod tepih obrazloženjem kako će doći do realizacije ukoliko cjepivo odobri EMA.

Nestabilnost narodnjaka i zelenih: Vladajuća koalicija se razilazi u mišljenjima!

No, to nije sve. Prošlog tjedna, samo dan nakon popuštanja strogog lockdowna koji je bio na snazi sedam mjeseci. Sebastian Kurz je na konferenciji za medije najavio mogućnost ''padanja maski'' već početkom lipnja. To se nije svidjelo ministru zdravstva Wolfgangu Mücksteinu (Zeleni) koji je kritizirao "relativno nejasne najave" šefa vlade, što je uznemirilo stanovništvo. Odlučno je rekao kako se s njim neće graditi ''kule u oblacima'', a odluke se zasnivaju isključivo na temelju podataka i činjenica. Zeleni ministar ne bi mijenjao ništa do 1. srpnja te bi promatrao kako se razvija situacija nakon otvaranja ugostiteljstva, sportskih i kulturnih ustanova.

Tijekom proteklog vikenda Kurzov klan iz ÖVP stranke obrušio se u medijskom obračunu na Mücksteina (Zeleni). Šef kluba August Wöginger izjavio je za APA kako je Mückstein nerazuman jer je želio pustiti ljude da tijekom ljeta nose maske i na otvorenom.

Mückstein promijenio mišljenje preko noći. Kurzova je prva i zadnja

No, ministar zdravlja možda ''ne gradi kule u oblacima'', ali zato mijenja mišljenje preko noći. U sinoćnjem gostovanju na ORF-ovom programu "ZiB 2" najavio je kako će obveza nošenja FFP2 ipak uskoro biti prošlost. Zahtjev za FFP2 maskom na otvorenom trebao bi, ako brojevi zaraženih ostanu niski, pasti već 10. ili najkasnije 17. lipnja. Nakon što FFP2 padne na otvorenom isto bi se trebalo dogoditi i u zatvorenim prostorima.

- Zahtjevi za nošenjem maske ostat će u određenim zatvorenim prostorima, poput škole. Tamo će se moći nositi uobičajena zaštita za usta i nos - rekao je Mückstein za ORF.

To bi značilo da će umjesto FFP2 maske biti dovoljna jednostavna zaštita poput platnenih ili higijenskih maski kakve su se nosile na početku pandemije. Do sada je nošenje FFP2 maske bilo obvezno u svim zatvorenim prostorima, osim u privatnim životnim prostorima. Osim toga, FFP2 se mora nositi i na otvorenom, na primjer na autobusnim stajalištima, kolodvorima, zračnim lukama, tržnicama, prosvjedima, sprovodima ili bilo kojem drugom mjestu na kojem se okuplja veći broj ljudi. Prema istraživanjima, FFP2 maske filtriraju 94 posto čestica i na taj način nude povećanu zaštitu od širenja zaraze.

Zeleni ministar je preko noći ''olabavio'' pa je također od najkasnije 17. lipnja najavio i ukidanje policijskog sata i zabranu okupljanja većih grupa u zatvorenim prostorima poput gastronomije. Od sada će umjesto četiri odrasle osobe za istim stolom moći sjediti njih osam, a ugostiteljski objekti će se zatvarati u ponoć, dva sata kasnije nego što nalažu trenutne mjere.

- Ovog petka donosimo dobre vijesti – najavila je na svojim online platformama Ministrica turizma Elisabeth Köstinger (ÖVP) nova popuštanja koja će se objaviti za tri dana nakon sastanka epidemiologa i guvernera.