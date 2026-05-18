Kustić nakon ostavke: 'Ovo je ozbiljan problem za sport, treba nam izvanredna Skupština...'

Predsjednik Marijan Kustić podnio je ostavku na mjesto dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora nakon višesatne i napete sjednice HOO-a. Kako smo ranije pisali, odluku je donio nezadovoljan raspletom sjednice i odnosom prema aferama koje posljednjih mjeseci potresaju hrvatski sport."Ovo je farsa u kojoj ne želim sudjelovati" - poručio je Kustić prema našim izvorima. Prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza, koji slovi za jednog od najutjecajnijih ljudi hrvatskog sporta i bliskog suradnika premijera Andrej Plenković, smatra da se ozbiljni problemi u sportu ne rješavaju na način kakav je pokazalo vodstvo HOO-a.

Posebno je u fokusu slučaj izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, koji je posljednjih mjeseci izazvao veliku buru u javnosti. Kustić je nakon sjednice otvoreno poručio da očekuje konkretnije poteze i jasnu odgovornost.

- Sve što se dogodilo posljednjih mjeseci i tjedana je ozbiljan problem za sport koji zahtijeva konkretnije poteze i jasnu odgovornost, a ne zaključke kakvi su doneseni na današnjoj sjednici. To sam nakon sjednice rekao i Mateši, koji bi morao sazvati izvanrednu Skupštinu HOO-a - rekao je Kustić za Sportske novosti.

Time je jasno dao do znanja da nije zadovoljan reakcijom Hrvatskog olimpijskog odbora na afere koje posljednjih mjeseci opterećuju sportsku scenu.

Na sjednici se očekivalo i glasovanje o povjerenju glavnom tajniku HOO-a Siniša Krajač, no do toga na kraju nije došlo. Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša nije tu točku stavio na dnevni red pa se o Krajačevoj poziciji uopće nije raspravljalo.

U sportskim krugovima pojavile su se tvrdnje da je upravo to dodatno razljutilo Kustića, posebno nakon što je Krajač u ranijim istupima govorio kako ga žele smijeniti čelnici 'velikih i najutjecajnijih saveza'.

Na te prozivke Kustić je odgovorio vrlo jasno.

- Hrvatski nogometni savez nije lobirao oko ničega što ima veze s HOO-om. Niti nas je itko tražio da lobiramo za bilo koga, ili protiv bilo koga - poručio je Kustić.

Podsjetimo, nakon maratonske sjednice Vijeće HOO-a zaključilo je da dosadašnje provjere nisu pokazale nepravilnosti te da novac izvučen iz Skijaškog saveza nije bio državni novac.