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NIJE KAO 2018.

Kutleša: Što manje komaraca to će biti manje virusa Zapadnog Nila. Gradska odluka ima smisla

Piše 24sata,
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Kutleša: Što manje komaraca to će biti manje virusa Zapadnog Nila. Gradska odluka ima smisla
Danas je Svjetski dan komaraca | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Ništa se novo nije zbivalo u zadnjih nekoliko dana, nadam se da će tako i ostati", kazao je Marko Kutleša

Marko Kutleša, pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević komentirao je za N1 stanje s virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj. 

 - Ništa se novo nije zbivalo u zadnjih nekoliko dana, nadam se da će tako i ostati", kazao je Marko Kutleša, potvrdivši da se u Klinici Fran Mihaljević trenutačno zbog simptoma virusa nalaze troje pacijenata, dvoje na intenzivnoj njezi.

"Naravno da se to ne može nikada predvidjeti, ali trenutačno možemo reći da je situacija uobičajena za ovaj dio godine", dodao je.

Riječ je o sezonskom virusu koji se pojavljuje najviše u kolovozu i rujnu, svake godine imamo nekolicinu oboljelih. Bila je jedna epidemijska godina, 2018., kada je bilo više oboljelih. Zasad ova situacija nije izvan uobičajene", dodaje.

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Napomenuo je kako postoji opasnost da se virus iz zaraženih ptica, poput vrana, ubodima komaraca prenese na ljude.

"Ptice su nosioci virusa, pa komarci koji se njima hrane njega mogu prenijeti na čovjeka. Tako se uglavnom virus i prenosi. Mi smo slučajni domaćin virusa. Ptice selice imaju veliki doseg, pa se tako virus iz Afrike proširio svuda po svijetu."

Kutleša napominje kako mjere gradske vlasti za suzbijanje komaraca imaju smisla.

"Malarija je iz Europe istrebljena borbom protiv komaraca. Ima smisla: što manje komaraca, to je manja šansa da se širi bolest. Svake godine ćemo vjerojatno svejedno imati ponekog teže oboljelog, to je virus koji će tu ostati. Ne treba od toga raditi veliku dramu, treba pratiti i pokušati spriječiti da se broj oboljelih svede na minimum."

"Imali smo i dva slučaja ospica. Ta bolest se jako dobro sprječava cijepljenjem, pa ja uvijek apeliram na to", kaže Kutleša.

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