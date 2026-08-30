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Kutleša šuti o trovanju ljudi. Jer Kutleša ne govori ništa što bi moglo naljutiti vladajuće!

Piše Tomislav Klauški,
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Kutleša šuti o trovanju ljudi. Jer Kutleša ne govori ništa što bi moglo naljutiti vladajuće!
Foto: Dijana Novak Krešić
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Kutleša se nije oglasio o trovanju ljudi u Lici, nije iskoristio priliku apelirati na zaštitu svojih građana i naročito vjernika, nasuprot mafiji. Jer Kutleša ne govori ništa što bi moglo naljutiti vladajuće, piše Klauški za Express

“Europa je s pravom osudila nacizam i fašizam, a za zločine komunističkog režima još nema osude ni pravde za žrtve”, poručio je prije nekoliko dana zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i upozorio: “Nad petokrakom na našim prostorima vlada grobna tišina”.

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Komentari 15
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