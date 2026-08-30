Kutleša se nije oglasio o trovanju ljudi u Lici, nije iskoristio priliku apelirati na zaštitu svojih građana i naročito vjernika, nasuprot mafiji. Jer Kutleša ne govori ništa što bi moglo naljutiti vladajuće, piše Klauški za Express
KOLUMNA TOMISLAVA KLAUŠKOG PLUS+
Kutleša šuti o trovanju ljudi. Jer Kutleša ne govori ništa što bi moglo naljutiti vladajuće!
Čitanje članka: 3 min
“Europa je s pravom osudila nacizam i fašizam, a za zločine komunističkog režima još nema osude ni pravde za žrtve”, poručio je prije nekoliko dana zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša i upozorio: “Nad petokrakom na našim prostorima vlada grobna tišina”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku