KVIZ Koliko poznajete bizaran svijet Donalda Trumpa? Neki odgovori će vas stvarno šokirati

Američki predsjednik Donald Trump, otkako je po drugi puta izabran za tu poziciju, ne prestaje s bizarnostima i pomalo nevjerojatnim ispadima. U ovom kvizu nećete se susreći s dosadnim i suhoparnim podacima već o stvarnim izjavama prvog čovjeka SAD-a.
Neka vas odgovori ne zavaraju: mnoge od ovih izjava zvuče kao šala, ali su zapravo dokumentirane.
Provjerite koliko dobro poznajete čudnovati svijet Donalda Trumpa. Ako vam kviz ne radi, kliknite ovdje.
