Kviz: Provjerite koliko biste bili uspješni na burzi

Popunite kratak upitnik ispod i saznajte kakva ste zapravo osoba kada je investiranje i preuzimanje rizika u pitanju. Preporučujemo da iskreno odgovorite na sva pitanja radi što preciznijeg rezultata i analize.

<section><h2>Koliko biste bili uspješni na burzi?</h2><p><p>Popunite kratak upitnik i provjerite da li u vama leži uspješan investitor koji riskira i profitira ili više volite igrati na sigurno.</p></p></section><section><h2>Komandant</h2><p><p>Kao komandant, imaš talent i vještinu za unovčavanje kratkoročnih prilika. Imaš praktičan pristup i vjerojatnije je da ćeš razviti strategiju u tom smjeru.</p><p><br></p><p>Iskusnog burzovnog tradera ne čine samo uporaba tehničkih pokazatelja, već razumijevanje postavke trgovine i dobar timing na tržištu. Nauči vrijednost pravilnog izvršenja trgovine i kontroliraj sve troškove trgovanja.</p><p><br></p><p>Neumorno radiš na pronalaženju novih prilika i nastavljaš testirati svoj pristup trgovanju čak i kada si suočen/a sa preprekama.</p></p></section><section><h3>Strateg</h3><p><p>Kao strateg, imaš tendenciju ka metodičnom planiranju unaprijed i striktno se držiš plana dok se ne ispuni.</p><p><br></p><p>Prvi koraci u burzovnom trgovanju mogu biti obeshrabrujući, ali ne mora uvijek biti tako. Posveti se istraživanju i provedi neko vrijeme kako bi uspio/la pohvatati osnovne trikove.</p><p><br></p><p>Strpljiv/a si i spreman/na sačekati da se pojave najbolje prilike.</p></p></section><section><h3>Profesor</h3><p><p>Kao profesor, imaš akademski pristup edukaciji. Uvid u svjetske događaje pomaže ti iskoristiti prilike na tržištu.</p><p><br></p><p>Prvi koraci u burzovnom trgovanju mogu biti obeshrabrujući, ali ne mora uvijek biti tako. Posveti se istraživanju i provedi neko vrijeme kako bi uspio/la pohvatati osnovne trikove.</p><p><br></p><p>Strpljiv/a si i spreman/na sačekati da se pojave najbolje prilike.</p></p></section><section><h2>Kada se suočim sa novim izazovom prvo:</h2></section><section><h3>Kako reagirate kada čujete da neka svjetska tvrtka javno izlazi na burzu?</h3></section><section><h3>Kada izađem na ručak</h3></section><section><h3>U novom gradu ste. Kako se snalazite?</h3></section><section><h3>Dobili ste $5,000, što ćete uraditi sa njima?</h3></section>

