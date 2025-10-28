Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZ!

Labin: Online ulagača prevarili lažni brokeri i lažna tvrtka

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Labin: Online ulagača prevarili lažni brokeri i lažna tvrtka
Cyber kriminal sve je češća pojava | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Policija je zaprimila prijavu investicijske prijevare čija je žrtva postao 81-godišnjak koji je u dva navrata, najprije od lažnog brokera, a zatim i od navodne tvrtke oštećen za više desetaka tisuća eura

Labinska policija zaprimila je prijavu investicijske prijevare čija je žrtva postao 81-godišnjak s Labinštine koji je u dva navrata, najprije od lažnog brokera, a zatim i od navodne tvrtke koja se bavi pravnim poslovima oštećen za više desetaka tisuća eura, izvijestila je u utorak istarska policija. U policiji kažu da je muškarac od travnja do kolovoza ove godine stupio u kontakt s nepoznatim osobama koje su se predstavile kao brokeri koji će mu pomoći oko ulaganja u zlato i naftu. Komunicirajući putem telefona i elektroničke pošte, zatražili su od njega u više navrata uplatu novca te je 81-godišnjak uplatio više desetaka tisuća eura na razne inozemne račune. 

Nakon što je shvatio da je prevaren obratio se navodnoj tvrtki koja se bavi pravnim poslovima iz koje su mu obećali vratiti novac uplaćen lažnim brokerima. Za pravne usluge uplatio im je više tisuća eura, a kada su ga iz navodne tvrtke tražili novu uplatu shvatio je da je ponovno prevaren i sve je prijavio policiji.

PREVAREN DARUVARČANIN Ulagao novce u nepostojeće dionice, ostao je bez 14.000 €
Ulagao novce u nepostojeće dionice, ostao je bez 14.000 €

Istarska policija stoga ponovno upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Ukoliko se odluče na ovakav način trgovanja i investiranja, prvo se moraju dobro informirati o svim rizicima te se stoga preporučuje korištenje provjerenih i registriranih investicijskih društava, a trebalo bi izbjegavati tvrtke koje imaju sjedišta u egzotičnim zemljama jer postoji velika vjerojatnost da će postati žrtve prijevare. 

"Neki od znakova koji ukazuju da biste mogli ostati bez svog novca su kada vas navodni brokeri uvjeravaju da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti. Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje makar nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja", poručila je policija.

Dodaju da je još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih zovu "brokeri" nisu iz Hrvatske te ih se na njih ne može povratno kontaktirati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!
POGLEDAJTE FOTKE

SKUPA IGRAČKA Kod Otočca je razbio Lambo! Šteta 100.000 €!

Iz policije kažu kako je mladić uslijed neprilagođene vožnje udario u zaštitnu ogradu. Nema ozlijeđenih osoba...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025