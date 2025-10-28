Labin: Online ulagača prevarili lažni brokeri i lažna tvrtka

Labinska policija zaprimila je prijavu investicijske prijevare čija je žrtva postao 81-godišnjak s Labinštine koji je u dva navrata, najprije od lažnog brokera, a zatim i od navodne tvrtke koja se bavi pravnim poslovima oštećen za više desetaka tisuća eura, izvijestila je u utorak istarska policija. U policiji kažu da je muškarac od travnja do kolovoza ove godine stupio u kontakt s nepoznatim osobama koje su se predstavile kao brokeri koji će mu pomoći oko ulaganja u zlato i naftu. Komunicirajući putem telefona i elektroničke pošte, zatražili su od njega u više navrata uplatu novca te je 81-godišnjak uplatio više desetaka tisuća eura na razne inozemne račune.

Nakon što je shvatio da je prevaren obratio se navodnoj tvrtki koja se bavi pravnim poslovima iz koje su mu obećali vratiti novac uplaćen lažnim brokerima. Za pravne usluge uplatio im je više tisuća eura, a kada su ga iz navodne tvrtke tražili novu uplatu shvatio je da je ponovno prevaren i sve je prijavio policiji.

Istarska policija stoga ponovno upozorava građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve investicijskih prijevara. Ukoliko se odluče na ovakav način trgovanja i investiranja, prvo se moraju dobro informirati o svim rizicima te se stoga preporučuje korištenje provjerenih i registriranih investicijskih društava, a trebalo bi izbjegavati tvrtke koje imaju sjedišta u egzotičnim zemljama jer postoji velika vjerojatnost da će postati žrtve prijevare.

"Neki od znakova koji ukazuju da biste mogli ostati bez svog novca su kada vas navodni brokeri uvjeravaju da je riječ o sigurnoj i lakoj zaradi te da je u tijeku akcija koju treba odmah iskoristiti. Uporni su i nagovaraju vas na trgovanje makar nemate u tome iskustva i uvjeravaju vas da je riječ o jednostavnom načinu trgovanja", poručila je policija.

Dodaju da je još jedan od znakova da bi se moglo raditi o prijevari i kada na trgovinskoj platformi nema jasno navedenih kontakata kojima se možete odmah obratiti, a brojevi s kojih zovu "brokeri" nisu iz Hrvatske te ih se na njih ne može povratno kontaktirati.