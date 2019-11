Lagali im da imaju rak: I Hrvat na popisu liječnika monstruma!

Odlaskom u bolnicu ljudi svoj život daju u povjerenje liječnicima, sestrama i drugom osoblju u njima, a upravo u takvim ranjivim trenucima važno je moći računati na neka moralna načela te imati povjerenja. Iako i u medicini ima pogrešaka kao i u svakom drugom poslu, ovdje nije riječ o nenamjernim greškama koje su ljude koštale života, već svjesnim kršenjima povjerenja zbog kojih bi Hipokrat mogao ustati iz groba.

1. Vodio je svoj vlastiti dvorac za ubijanje

Jedan od američkih najpoznatijih i najokrutnijih serijskih ubojica bio je liječnik Herman Webster Mudgett, poznatiji kao H.H. Holmes, ubio je između 27 i 200 ljudi u svom ozloglašenom dvorcu za ubijanje. Studij medicine plaćao je lažirajući police životnog osiguranja – u mrtvačnici fakulteta slagao je trupla koja je potom predstavio kao dokaz smrti osobe za koju je on uplatio osiguranje. No to je bio samo početak. Nakon završetka fakulteta 1886. se preselio u Chicago gdje je sagradio trokatnicu koja je zauzimala cijeli gradski blok, a nju je sagradio sa zlim primislima - u njoj je bio labirint, tajne sobe i vrata te masovan podrum opremljen medicinskim instrumentima, otrovima, kiselinama i spravama za mučenje. Kontrolirao je plinske cijevi koje su bile sprovedene u sobe pa je mogao onesvijestiti pacijente, a kako bi bio siguran da graditelji neće otkriti što smjera koristio je više građevinskih tvrtki.

Foto: Screenshot/youTube Većinu svojih žrtava namamio je obećanjima o dobivanju posla, a ubijao ih je nakon što bi ti zaposlenici potpisali ugovor u kojem su njega naveli kao korisnika osiguranja koja im je napravio. Svoj je dom 1893. pretvorio u hotel po povoljnim cijenama za mlade turiste, a sretne žrtve je gušio plinom, dok je one manje sretne dokrajčio na spravama za mučenje ili izvodeći sulude medicinske eksperimente na njima.

Ubojstvima je i zarađivao - prodajući kosture i organe medicinskim ustanovama. Godinama kasnije, kad je napokon uhvaćen, policija je bila šokirana hororom koji je pronašla u dvorcu. Naposljetku je obješen u svibnju 1896.

2. Hrvatski liječnik koji je drogirao pacijentice i pa ih seksualno iskorištavao

Foto: Screenshot Twitter Dr. Mladen Antolić bio je liječnik u Orlandu koji je dobio desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog orgijanja s pacijenticama, korištenja droga i raznih financijskih prijestupa. Medicinski fakultet je završio 1979. u Zagrebu, a u SAD je otišao zbog "razvoja karijere". Uhvaćen je u listopadu 2010. nakon što je američka policija napravila akciju s ciljem hvatanja liječnika koji su namjerno propisivali jake lijekove koji izazivaju ovisnost. Antolić ih je propisivao najčešće ženama od kojih je napravio ovisnice, a zatim bi ih seksualno iskorištavao u zamjenu za još lijekova. Snimao ih je u svojoj ordinaciji na Colonial Driveu, a i ucjenjivao da dolaze na njegove kućne zabave koje su uključivale drogu i seks.

Uhićen je 2010. a policija je u stanu našla mnoštvo lascivnih fotografija, droge, 32.000 dolara u gotovini, pištolje te elektronički brojač novca. Iako ga je čekalo 156 godina u zatvoru, priznao je, nagodio se i osuđen je samo na 10. Čak iz zatvora Antolić je planirao nastaviti posao s dilanjem droge, što su zatvorski stražari saznali kada su preslušali njegove telefonske razgovore.

3. Liječnik koji je 550 pacijenata lagao da imaju rak

Propisivanje nepotrebnih lijekova pacijentima je uvijek neetično i opasno, no kad su ti lijekovi užasno teški za podnošenje (poput kemoterapije), stvari su joj gore. Dr. Farid Fata bio je liječnik psihopat koji je namjerno davao lažne dijagnoze raka svojim pacijentima - čak 550 njih, s jedinim ciljem da na tome zaradi. Većina tih pacijenata uopće nije imala rak, a čak i oni koji su imali neki njegov oblik, nisu trebali tako agresivne i dugotrajne tretmane. Tako im je svjesno uništio zdravlje, jer i sama kemoterapija dugoročno djeluje kancerogeno na tijelo, a da se ne spominju brojne nuspojave poput neplodnosti.

- Ništa nije pomagalo, tumori su se povećali, više ih je - ispričao je jedan od njegovih pacijenata što mu je liječnik govorio dok mu je davao pogrešan i naravno skuplji oblik kemoterapije. Na kraju je dr. Fata priznao krivnju, morao je vratiti 17,6 milijuna dolara koja je pronevjerio i osuđen je na 45 godina zatvora.

4. Serijski ubojica sa smrtnim injekcijama

Foto: wikipedia

Dr. Joseph Michael Swango na papiru je izgledao kao uzorni liječnik - odlikaš s brojnim stipendijama. No, ona skrivena strana je kako je bio inteligentan serijski ubojica i psihopat koji je trovao i ubijao svoje kolege i pacijente. Već tijekom njegovog stažiranja, sestre u bolnici gdje je radio u Ohiou su primijetile kako su relativno zdravi pacijenti na neobičan način i brzo umirali. Jedna od njih je vidjela Swanga kako pacijentu daje injekciju, a stanje mu se nakon toga brzo pogoršalo, no on ju je optužio da je paranoična. Ipak, osuđen je na 5 godina zatvora, a iz njega je izašao 1990. Nakon toga je krivotvorio svoje papire i preimenovao se u Daniela Adamsa te se zaposlio kao psihijatar u drugoj bolnici - gdje su također pacijenti počeli neobjašnjivo umirati. Shvativši da mu je policija za petama, otišao je u Zimbabve gdje je radio u bolnici luteranskih misionara gdje je također ubijao pacijente. Pobjegao je u Namibiju i tamo ubijao kao liječnik, a pokušao se zaposliti i u Saudijskoj Arabiji, no tada je uhapšen i izručen SAD-u. Osuđen je za prevaru i nadriliječništvo, a dok je služio kaznu, SAD i Zimbabve slagali su optužnicu za ubojstva. FBI procjenjuje da ih je bilo najmanje 60. Swango je priznao četiri kako bi pod svaku cijenu izbjegao izručenje u Zimbabve. Osuđen je na tri doživotne kazne.

5. Udarao pacijenta nakon operacije srca

Anesteziolog dr. Andrej Votjakov iz ruskog Federalnog centra za kardiovaskularnu kirurgiju nakon 36-satne smjene izgubio je živce. Prema njemu, iz takta ga je izbacio pacijent koji je nedavno bio na operaciji, na licu je nosio masku s kisikom, a ruke i noge su mu bile zavezane za krevet. Pacijent (61) je navodno uvrijedio Votyakova te nije "pokazao poštovanje" prema njegovom poslu. Pacijent je preminuo tjedan dana poslije, a snimka koja je "iscurila" na internet u kojoj anesteziolog zlostavlja pacijenta pokrenula je službenu istragu. Votyakov se ispričao, ali i izjavio kako incident u kojem nije postupio profesionalno nema veze sa smrću pacijenta. To je bio zaključak i istrage, a liječnik je dobio novčanu kaznu i pet mjeseci dobrotvornog rada.

