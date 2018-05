Lagao da su mu klub 'poharale' izbjeglice, onda ubio partnericu

Vlasnik puba koji je prošle godine uhvaćen u laži da su muslimanske izbjeglice izazvale incident u njegovom klubu uhićen je zbog sumnje za ubojstvo Irine Aizine (29), koja mu je tada pomagala u pokušaju prevare. Njezino tijelo u srijedu je pronašao čovjek koji je šetao psa.

Frankfurtski biznismen Jan Mai (50) u petak je uhićen, a pred sucem bi se trebao pojaviti već ovoga tjedna, piše Daily Mail.

Mai je prošle godine završio na naslovnicama svih njemačkih novina, tvrdeći da je skupina muslimanskih izbjeglica upala u njegov klub i počela maltretirati goste i napadati žene.

- Kada sam ušao lokal je bio pun Arapa, bilo ih je pedesetak. Nisu govorili njemački. Pili su pića ostalih gostiju i plesali. Žene su me tražile pomoć jer su ih ti muškarci napadali. Kada je policija došla, oni su već napustili lokal i otišli dalje, tvrdio je tada.

Bar owner who lied about Asian sex mob running riot in his bar is arrested for murdering woman who helped him carry out hoax https://t.co/UpPmPYWuba