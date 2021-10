U Umagu je na glavnom trgu danas obilježen Svjetski dan oživljavanja pod geslom „SVI GRAĐANI svijeta mogu SPASITI život“. Tom su prilikom djelatnici Zavoda za hitnu medicinu u suradnji s Crvenim križem Bujštine organizirali javnu demonstraciju jednostavnih postupaka oživljavanja, koju su pratili brojni građani.



Dan ranije se i Grožnjan, koji godišnje posjećuje golem broj turista, pridružio jedinicama lokalne samouprave koje su na javno mjesto stavile takozvani AVD uređaj, odnosno, automatski vanjski defibrilator kojim mogu rukovati i laici, i koji spašava ljudske živote u slučajevima srčanog zastoja. AVD uređaj, vrijedan 23 tisuće kuna, postavljen je pokraj župne crkve na inicijativu Gradskog društva Crvenog križa Buje, a Općina Grožnjan-Grisignana u cijelosti je financirala njegovu nabavu. Nakon jučerašnje službene prezentacije, Gradsko društvo Crvenog križa Buje obvezalo se provesti edukaciju za sve djelatnike Općine i drugih institucija koje djeluju na području Općine Grožnjan, ali i svih zainteresiranih građana.

Nakon provedene službene edukacije svi osposobljeni posjedovat će valjane licence. Svi licencirani polaznici imat će priliku uključivanja u aplikaciju "Stayin alive" koju je razvio Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, na način da ako dođe do hitnog stanja, svi osposobljeni dobivaju informaciju na svoj mobilni uređaj te ako su u blizini mogu doći i spasiti život. AVD uređaj u Grožnjanu bit će umrežen u nacionalnu mrežu AVD uređaja u Republici Hrvatskoj.



U Hrvatskoj, prema procjenama, godišnje oko devet tisuća ljudi doživi srčani zastoj izvan bolnice. Nakon iznenadnog srčanog zastoja mozak može preživjeti samo tri do pet minuta bez kisika. To je mnogo manje vremena nego što prođe do dolaska Hitne medicinske pomoći. Zbog toga danas od deset žrtava srčanog zastoja preživi samo jedna.

Međutim, građani mogu uvelike pomoći promjeni ove poražavajuće statistike, jer su oni čak u 60-80 posto slučajeva svjedoci srčanog zastoja. Ako odmah započnu s oživljavanjem osobe sa srčanim zastojem, mogućnost za njezino preživljavanje i potpun neurološki oporavak povećava se dva do četiri puta.

Stoga je nadasve bitno da pokrivenost Hrvatske AVD uređajima na javno dostupnim mjestima neprestano raste, a u turističkoj regiji, kao što je Istra, to je od iznimne važnosti.