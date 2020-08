Lakše se diše na kopnu, a na moru nas čeka još vrućih noći

Nevrijeme je ohladilo kopnene krajeve i mnogi će zbog toga danas spavati koji sat dulje, doko na Jadranu nema odmora od vrućina

<p>Nevrijeme koje je sinoć protutnjalo kopnenim krajevima ohladilo je noć i mnogima omogućilo puno ugodniji san nakon niza vrućih dana. Tako će i danas najviše temperature u kopnenim krajevima biti par stupnjeva niže, dok će na Jadranu i dalje prevladavati tople noći i vrući dani.</p><p>Promjenjivo i nestabilno će biti i danas na blagdan Velike Gospe, a pogotovo u kopnenim krajevima može se očekivati češća kiša i grmljavina i to u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Nakon lokalnih pljuskova s grmljavinom koji su mogući u središnjem dijelu zemlje, popodne će biti sunčanije. U kopnenim krajevima subota će biti puno ugodnija s maksimalnim temperaturama od 24 do 28 Celzija.</p><p>Istrijani mogu također očekivati mjestimične pljuskove i grmljavinu, a slično će biti i u gorju, a vrijeme će prema jugu biti sve bolje. No, u unutrašnjosti Dalmacije mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Od Istre pa do Dubrovnika će svugdje biti uglavnom vruće, a temperature mogu skočiti i do 33. </p><p>Nastavak vikenda pa sve do utorka bit će sunčaniji, a novo nevrijeme moguće je opet u utorak, uz sparinu na koju valja računati svaki dan. Na Jadranu nas čeka stabilno i većinom suho, sunčano i vruće, navodi <strong><a href="https://www.hrt.hr/643572/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1582020">HTV </a></strong>u prognozi.</p>