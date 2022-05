Lalić o torcidašima: 'Morali su mokriti u bocu. To je sadizam. Što da je tu bio premijerov sin?'

Sociolog i profesor na Fakultetu političkih znanosti Dražen Lalić u jučerašnjem RTL Direktu osvrnuo se na navijačke nerede koji su izbili na autocesti A1 gdje je došlo do teških sukoba s policijom.

Smatra da je izostala reakcija nadležnih u sportskim institucijama kao i vladajućih.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Događale su se slične stvari i sukobi na auto cesti, i to nekoliko puta, kao i masovni sukobi s policijom, pa i interventnom, bilo je i pucanja u zrak. Ali se doista nikad nije dogodilo da su četiri osobe, u izgredima s navijačima, ranjene vatrenim oružjem. To zvuči na alarm i svi moramo sjesti. Nije se oglasio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, ni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. A iz izraza premijera, vidi se da mu je jako drago da govori o tome, a nije ni on Bog zna što rekao. Govori da je slučaj bio krajnje neuobičajen. Nije baš, imamo kontinuitet takvih incidenata. Ali ja osuđujem bilo kakvo nasilje. I to što se događa je bezveze. Rivalstvo Dinamovaca i Hajdukovaca, BBB i Torcide nije jako teško rivalstvo u usporedbi s nekim drugim neprijatljstvima, nekih skupina i navijača. Ja osobno imam puno prijatelja navijača Dinama pa i dragih ljudi pripadnika BBB. Nema mržnje među nama. To se stvorio jedan ambijent u vezi derbija za vrijeme i neposredno nakon utakmice - rekao je Lalić.

Osvrnuo se i na izjavu o 'mamićevskoj policiji'.

- U neformalnom razgovoru... ja nisam dao izjavu. Nisam rekao da je cijela policija mamićevska. Mislio sam na organizatore koji organiziraju sigurnost derbija, a oni su u kadrovskoj, političkoj pa i klijentelističkog sprezi ljudi koji su zaduženi za sigurnost u Dinamu, kao neki ljudi iz PU Zagrebačke. Na njih sam mislio. Idemo opisati što se dogodilo - imamo 1600 mladih ljudi, u prosjeku od 19-20 godina i 20-ak policajaca koji ih prate. Kako mogu šefovi policije reći da su mjere bile adekvatne? Imamo jako puno običnih ljudi koji nisu mogli proći autocestom. Za to vrijeme, dok se kraval događa i koji treba osuditi, za to vrijeme šefovi sigurnosti, predsjednice i predsjednici klubova, stupovi društva, ministri unutarnjih poslova valjda sjede u nekom restoranu. Neki slave jer je Dinamo pobijedio, osvojio je titulu, neki tuguju, ali običnu ljudi nastradaju, najviše mladi navijači i mladi policajci - rekao je Lalić.

- Raditi takav posao, za takav mali novac i biti izvrgnut napadima. Zašto? Zbog situacije koja je stvorena na utakmici. Pravila su prvo ustanovljena za zonu transparenata, zabranio se unos bubnjeva, kojih je BBB mogao unijeti, ali ne i Torcida, ne da im se voda, hrana... Onda ih se stavi u autobuse i opet im se ne da se ide u odmorište. Bi li itko - i Krešimir Antolić, ministar Božinović, premijer - bi li pristali da njihovi sinovi idu tako satima, bez toga? Danas mi je veteran Torcide rekao da su morali mokriti u boce, da im nisu davali vode - to je narušavanje ljudskih prava i neizdrživo. To nije opravdanje za ono što se dogodilo… - dodao je.

Lalić smatra da je Torcidi trebalo biti dozvoljeno da unese svoje transparente na stadion te da nisu došli s namjerom da naprave nerede.

- Ja mislim da ne, ali naravno da nisu bili veseli kada Hajduk nije osvojio titulu. I onda kada su bili tako tretirani, ja bih rekao tako zlostavljani, od strane zaštitara, uprave Dinama i policije, onda su neprimjereno reagirali. To je za svaku osudu. Vidite kod Tonyja Blaira, on je rekao strogo, oštro prema uzrocima kriminala. Ja bih parafrazirao, strogo prema vinovnicima nereda, ali sto tako strogo prema uzrocima nereda. Ti uzroci su u načinu organiziranja hrvatskoga nogometa. Već jako dugo vremena postoje navijači prvog i drugog reda, klubovi drugog reda, nešto se to sada popravilo, imali smo lijepo prvenstvo, Dinamo je opravdano osvojio titulu, umjesto da slavimo nogomet, izvedbu, Oršića i Livaju, mi se bavimo time da je netko frustrirani želi svoju moć pokazati i klincima, običnim navijačima, to je ružno - rekao je Lalić.

Lalić je rekao da je tretman navijača loš.

- Ja mislim da su onim braniteljima kada su izašli iz Mariupolja, iz Čeličane, dana voda, pripadnicima Torcide nije dana voda. Krešimiru Antoliću i ostali, nije im dana voda. I tako molim da se izvuku poruke da se takve stvari ne događaju. Pa ljudi smo, mala zemlja, zbog kojih razloga netko tako trenira strogoću? A to je još gore od strogoće, to je sadizam - rekao je Lalić.

- Božinović je u dvije rečenice sam sebi skočio u usta i pokazao i u tom slučaju krajnju nesposobnost. On je nesposoban. Ako je rekao da je to društveni problem, onda se taj problem treba riječavati javnom politikom. A ona treba biti ravnotežna. Ne mogu se napisati zakoni i oštro kazniti, a ne razgovarati s tim mladim ludima. Mi smo u Splitu imali redovite kontakte s njima. Sada na ovom susretu s Rijekom ne očekujem nikakve izgrede, izvući će se poruka. Ali zar se moraju dogoditi takve stvari da budemo oprezniji? Zašto smo prepušteni sadizmu likova kao što je Krešimir Antolići njemu slični. On se već dokazao suradnjom sa Mamićom. On je jedan Mamićev Satrap. A znate što znači Satap? On je namjesnik. Da se jedan klub vodi u drugoj zemlji. Pa uprava Dinama se sastajala, koliko sam informiran, u Međugorju. Je li politika gleda raširenih prstiju kroz to. Šta tu radi HNS, šta tu radi naš premijer? Hoće li predsjednik republike reći nešto na to? On o bitnim stvarima u zemlji ne govori, on govori samo o nebitnim stvarima. Sada nakon ovoga će morati nešto reći - zaključio je Lalić.

Najčitaniji članci