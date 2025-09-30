Obavijesti

News

Komentari 0
RADOVI NA CESTI

Lančani sudar kod Bjelovara: Autom udario kombi u koloni, u nesreći troje ljudi ozlijeđeno

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Lančani sudar kod Bjelovara: Autom udario kombi u koloni, u nesreći troje ljudi ozlijeđeno
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Nakon kvalifikacija tjelesnih ozljeda slijedi odgovarajuća prijava protiv vozača koji je skrivio ovu prometnu nesreću

Tri automobila sudarila su se u ponedjeljak na bjelovarskoj južnoj obilaznici. U nesreći je nastala materijalna šteta, a uz to je troje vozača ozlijeđeno. Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.

- 22-godišnji vozač osobnog automobila bjelovarskih registarskih oznaka kretao se prometnicom na kojoj se odvijaju radovi asfaltiranja dijelova kolnika. Zbog nedržanja potrebnog razmaka prednjim dijelom svog vozila udario je u stražnji dio teretnog kombi vozila, kojim je upravljao 58-godišnjak - navodi policija.

TRAGEDIJA Užas u Ozlju: Muškarac (70) u šumi izvlačio drva pa poginuo
Užas u Ozlju: Muškarac (70) u šumi izvlačio drva pa poginuo

- Teretno vozilo bjelovarskih registarskih oznaka bilo je zaustavljeno radi kolone vozila ispred sebe, a od siline udarca odbačeno je na osobni automobil kojim je upravljao 61-godišnji vozač. I taj je automobil u tom trenutku bio zaustavljen zbog crvenog svjetla na cestarskom semaforu postavljenom zbog radova.

Nakon kvalifikacija tjelesnih ozljeda slijedi odgovarajuća prijava protiv vozača koji je skrivio ovu prometnu nesreću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'
HTIO UNIŠTITI BJELOVAR

Bjelovarac o ludom majoru JNA: 'Pregovarao sam s Tepićem uz litru votke. Završilo je tragično'

Povodom obljetnice eksplozije u Bjelovaru ponavljamo ekskluzivni razgovor iz 2022. s čovjekom koji je pregovarao sa srpskim oficirom koji je digao u zrak skladište u Bjelovaru sa 170 tona eksploziva
DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole
PETRAČ USKORO IDE VAN

DOZNAJEMO Hrvoje Petrač je za jamčevinu ponudio vinariju u vlasništvu sina Nikole

Hrvoje Petrač je kao jamčevinu da neće pobjeći iz Hrvatske prije nego što bude pozvan na odsluženje kazne ponudio nekretninu Nikole Petrača vrijednu milijun eura. Na slobodu će čim sud riješi papirologiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025