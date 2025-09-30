Nakon kvalifikacija tjelesnih ozljeda slijedi odgovarajuća prijava protiv vozača koji je skrivio ovu prometnu nesreću
Lančani sudar kod Bjelovara: Autom udario kombi u koloni, u nesreći troje ljudi ozlijeđeno
Tri automobila sudarila su se u ponedjeljak na bjelovarskoj južnoj obilaznici. U nesreći je nastala materijalna šteta, a uz to je troje vozača ozlijeđeno. Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar.
- 22-godišnji vozač osobnog automobila bjelovarskih registarskih oznaka kretao se prometnicom na kojoj se odvijaju radovi asfaltiranja dijelova kolnika. Zbog nedržanja potrebnog razmaka prednjim dijelom svog vozila udario je u stražnji dio teretnog kombi vozila, kojim je upravljao 58-godišnjak - navodi policija.
- Teretno vozilo bjelovarskih registarskih oznaka bilo je zaustavljeno radi kolone vozila ispred sebe, a od siline udarca odbačeno je na osobni automobil kojim je upravljao 61-godišnji vozač. I taj je automobil u tom trenutku bio zaustavljen zbog crvenog svjetla na cestarskom semaforu postavljenom zbog radova.
Nakon kvalifikacija tjelesnih ozljeda slijedi odgovarajuća prijava protiv vozača koji je skrivio ovu prometnu nesreću.
