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Latvija najavila brutalne carine na rusko žito: Bit će 300 posto!

Piše HINA,
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Latvija najavila brutalne carine na rusko žito: Bit će 300 posto!
Foto: ALEXEY MALGAVKO/REUTERS
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Latvijska vlada planira uvesti carinu od 300 posto na žito koje stiže iz Rusije i Bjelorusije, rekao je u ponedjeljak premijer te baltičke zemlje Andris Kulbergs

Dužnosnici u Latviji i susjednoj Litvi prošlog su tjedna rekli da razmatraju prekid izvoza pošiljki ruskog žita kroz svoje luke nakon što je Moskva pojačala tranzit kao odgovor na ukrajinske napade na njezine baltičke luke. Ruski izvoznici prevoze žito preko Latvije, članice EU-a i NATO-a, na druga tržišta, rekli su analitičari i trgovci.

Zabrana ili visoke carine mogle bi presjeći ključnu alternativu u trenutku kada su rute preko Crnog i Azovskog mora paralizirane napadima ukrajinskih bespilotnih letjelica.

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Rusija je izvezla 46,3 milijuna tona žita preko luka u Azovskom i Crnom moru u prošloj izvoznoj sezoni - od srpnja 2025. do lipnja 2026. godine - što čini 90 posto ukupnog ruskog izvoza žita morskim putem, pokazuju industrijski podaci.

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