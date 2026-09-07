Latvija najavila brutalne carine na rusko žito: Bit će 300 posto!

Dužnosnici u Latviji i susjednoj Litvi prošlog su tjedna rekli da razmatraju prekid izvoza pošiljki ruskog žita kroz svoje luke nakon što je Moskva pojačala tranzit kao odgovor na ukrajinske napade na njezine baltičke luke. Ruski izvoznici prevoze žito preko Latvije, članice EU-a i NATO-a, na druga tržišta, rekli su analitičari i trgovci.

Zabrana ili visoke carine mogle bi presjeći ključnu alternativu u trenutku kada su rute preko Crnog i Azovskog mora paralizirane napadima ukrajinskih bespilotnih letjelica.

Rusija je izvezla 46,3 milijuna tona žita preko luka u Azovskom i Crnom moru u prošloj izvoznoj sezoni - od srpnja 2025. do lipnja 2026. godine - što čini 90 posto ukupnog ruskog izvoza žita morskim putem, pokazuju industrijski podaci.