Laucovu Genosu 18 milijuna kn za nove metode analize glikana

Projekt donosi nova rješenja koaj će omogućiti razvoj nove generacije lijekova i biomarkera, ali i otvoriti vrata za razvoj personalizirane medicine, navode iz Hamaga

<p>Agencija za malo gospodarstvo HAMAG-BICRO predstavila je Genos Gordana Lauca kao novog korisnika 18 milijuna kuna bespovratnih sredstava i budućeg stanara bioinkubacijskog centra.</p><p>Cilj projekta Nova generacija visokoprotočnih glikoservisa je razviti devet novih visokoprotočnih usluga i validacija nove usluge razvojem novih biomarkera, a projekt donosi nova rješenja koaj će omogućiti razvoj nove generacije lijekova i biomarkera, ali i otvoriti vrata za razvoj personalizirane medicine. </p><p>U Genosu očekuju da će time udvostručiti prihode, ali i ostvariti iznadprosječnu dobit te zaposliti nove ljude. Gordan Lauc je rekao da im je ovo iznimno važno jer će im omogućiti daljnji razvoj analitičkih metoda, <strong><a href="https://hamagbicro.hr/genosu-gotovo-18-milijuna-kuna-za-nove-metode-analize-glikana/?fbclid=IwAR2pDHm3-ibII48NZLSza-9OPKBbAf5pNWzVFGqCMrtJEJzvVP6H5duXtA4">navode iz Hamaga. </a></strong></p><p>- Genos danas dominira globalnim tržištem visokoprotočne analitike glikana za potrebe kliničkih i epidemioloških studija, no bit će nam jako teško dugo zadržati globalnu dominaciju budući da je Institut za zdravlje SAD-a pokrenuo poseban program financiranja razvoja tog područja te je do sada uložio preko 30 milijuna dolara u financiranje sličnih projekata u Americi. No, zahvaljujući ovom projektu razvit ćemo devet novih analitičkih metoda, koje će nam omogućiti da još neko vrijeme budemo ispred konkurencije - rekao je Lauc. </p><p>Projekt vrijedi 24 milijuna kuna, a 18 je bespovratnih, a osigurana su iz natječaja koji se financira kroz Eurposki fond za regionalni razvoj. </p><p>Genos tako planira preseliti u laboratorijski prostor BIOCentra, koji je navodi se zabilježio velike rezultate u dvije godine. </p>