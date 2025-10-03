Laura Kövesi: Korupcija divlja diljem Europske unije

Glavna europska tužiteljica, šefica Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) Laura Codruța Kövesi upozorila je u četvrtak na prevare povezane s EU subvencijama i naglasila da one nisu slučaj u Grčkoj i Slovačkoj nego i u drugim članicama Unije, piše Politico.

Kövesi je posjetila Grčku koju je potresla velika korupcijska afera u kojoj je EU oštećena za stotine milijuna eura kroz nepropisno isplaćene poljoprivredne poticaje. Nekoliko grčkih ministara moralo je dati ostavku.

- Ne bih rekla da je Grčka puno drugačija. Primijetili smo prevare sa subvencijama u gotovo svim državama članicama, razlika je u tome koliko i koliko slučajeva imamo - rekla je Kövesi koja je svojedobno kazneno gonila Gabrijelu Žalac.

Kövesi je na konferenciji za medije otkrila i da je primila pismo grčkog poljoprivrednika koji tvrdi da pošteni podnositelji zahtjeva nisu mogli doći do sredstava jer su drugi koristili mito.

Nije samo poljoprivreda u pitanju

Na meti korupcije je i Mehanizam za oporavak i otpornost, uspostavljen nakon pandemije koronavirusa za pomoć gospodarstvima država članica. Ured europskog javnog tužitelja trenutačno istražuje stotine slučajeva povezanih upravo s tim fondom.

- Sada imamo ta sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost. Naravno, organizirani kriminal je preusmjerio pažnju na to jer tamo mogu zaraditi - rekla je Kövesi za Politico.

Države odbijaju suradnju

Istrage EPPO-a često nailaze na prepreke, osobito kada se pojavi sumnja na političku upletenost. U Grčkoj njezin tim istražuje desetke slučajeva, uključujući i navodnu zlouporabu EU sredstava povezanu s tragičnom željezničkom nesrećom u Tempiju, u kojoj je poginulo 57 ljudi. Konzervativna grčka vlada odbila je, međutim, zahtjev EPPO-a za pokretanjem postupka protiv dvojice bivših ministara.

- Korupcija može ubiti. Tempi je jedan od tih primjera - ponovila je Kövesi.