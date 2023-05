Lavanda u središnjoj Hrvatskoj? OPG iz Svete Nedelje dokazalo je da je to itekako moguće

Specifičan i zavodljiv miris lavande može probuditi osjećaje mira i opuštenosti, pa čak i izazivati pospanost - i to s vrlo dobrim razlogom. Naime, ne samo da je znanstveno dokazano da lavanda smanjuje broj otkucaja srca i razinu adrenalina, usporava disanje te poboljšava kvalitetu sna, nego je i, s obzirom na to da raste kod nas prirodno na obali i otocima, mnogi vezuju za more. A što li je drugo more nego li sinonim za mir, godišnji odmor, ljeto...?

Lavandu zapravo mnogi nazivaju kraljicom mediteranskog bilja, ali istina je daleko od toga da se ova ljubičasta ljepotica može uzgajati samo uz more. Dokazala nam je to Mirjana Golubić, koja već nekoliko godina ima malu plantažu lavande u Svetoj Nedelji.

Uloga majke i poduzetnice

Mirjana je u svoj poljoprivredni pothvat krenula 2011. godine, kad je odlučila zbog brige o svojoj djeci privremeno napustiti dotadašnji posao. U želji da njezina obitelj ima pristup domaćim namirnicama, ova je novopečena mama počela uzgajati povrće, a kako ju je oduvijek zanimalo ljekovito bilje, zasadila je usput, iz čiste znatiželje, 50 sadnica lavande.

- Tu je bilo puno problema jer polje je bilo neobrađivano i puno korova, a imali smo samo malu frezu, motike i volju. U proljeće smo posadili lavandu, a u jesen je već bila prva poplava, koja ju je potpuno potopila. Mislili smo da neće uspjeti, ali kad smo vidjeli da je lavanda preživjela i poplavu i zimu pod snijegom, bila je to snaga i motivacija koja nam je trebala da nastavimo - prepričava nam naša sugovornica.

Nakon toga zasijala je steviju i batat, otvorila obrt, zatvorila obrt, otvorila OPG, upisala se u sustav ekološke kontrole, zakupila još hektar zemlje, posijala industrijsku konoplju, odustala od industrijske konoplje, financijski se zadužila... Kad god se činilo da je na pomolu uspjeh, Mirjana bi se morala suočiti s nekom preprekom.

- Bilo je vrlo zahtjevno ispoštovati zakone ekološke poljoprivrede, ali nije nam bilo u planu odustati. Onda se industrijska konoplja pokazala kao pravi promašaj jer je nismo mogli brati kombajnom nego ručno, a tu je bio i problem prodaje. Bilo je stvarno naporno jedno vrijeme: rad na polju, djeca, kuća, borba s divljim životinjama, bolestima, vremenskim neprilikama, korovom... Financijski nas je izvlačio suprugov obrt betonske galanterije - kaže Mirjana nevoljko se prisjećajući svega toga.

- Najveći problem je što danas poljoprivrednik mora biti sve; proizvođač, mehaničar, prodavač, marketinški stručnjak, PR, ekonomist, mora pratiti sve zakone, ispuniti sve uvjete koje ekološki uzgoj zahtijeva... S vremenom mi je postalo jasno da, ako želim biti poljoprivrednik, stalno se moram iznova educirati i nastojati biti u toku s novostima iz tog svijeta - dodaje Mirjana.

Ljubav prema prirodi je pobijedila

Uvidjevši da lavanda nije zahtjevna za uzgoj i da poprilično dobro napreduje, Mirjana je nastavila ulagati u ljekovito bilje. Čak je i proširila taj asortiman smiljem - trajnicom koja prirodno raste u kamenu i kršu sredozemnih zemalja. Složit ćete se s tim da je naša sugovornica uspjela stvoriti sebi pravi mali morski raj! A ljubav prema ovom bilju motivirala ju je i da završi osposobljavanje za uzgajivača i prerađivača ljekovitog bilja.

Iako se htjela fokusirati samo na ljekovito bilje, Mirjani je bilo jasno da je jednostavnije prodati neke druge proizvode. Iz tog je razloga uz pomoć sredstava iz EU fondova dodatno investirala u sadnju goji bobica, malina, krumpira, graha, luka, češnjaka, raznog sezonskog povrća i žitarica - i sve to na oko tri hektara zemlje.

- Proizvodnja nije u velikim količinama, jer imamo mali skladišni prostor, ali je raznovrsna i dostatna za jedan mali OPG. Proizvode distribuiramo sami, uglavnom na kućnom pragu, na štandu u našem kraju i po sajmovima - opisuje naša sugovornica, koja osim navedenoga u ponudi ima gotove proizvode, poput hidrolata, eteričnih ulja, raznih čajeva, kantarionova ulja, brašna i dehidriranog češnjaka.

Ekološki proizvodi sve popularniji

Uz Mirjanu u poljoprivrednom poslu nerijetko sudjeluje i njezina obitelj, koja ju je do sada unatoč svim preprekama mnogo puta ohrabrila da nastavi pratiti svoj san. Ali zato joj je svaka od tih prepreka poslužila kao svojevrsna lekcija. I tako lekcija po lekcija, sve dok ljubav prema prirodi nije pobijedila.

Njezinom poslovanju je, dakako, mnogo pomoglo i to što se sve više ljudi danas nastoji hraniti domaćim i prirodnim proizvodima.

- U posljednjih pet godina porastao je interes za ekološkim proizvodima, ljudi postaju svjesniji koliko je za zdravlje važna zdrava hrana. Posebno me raduje što mladi ljudi i obitelji sve više traže hranu uzgojenu na prirodan način, osobito za malu djecu. Nažalost, puno je i onih koji to moraju i zbog raznih bolesti - kaže Mirjana, ponosna članica udruge ekoloških uzgajivača Zagrebačke županije Z-EKO. Upravo se na njihov poticaj prijavila s hidrolatom od lavande na Zelenu medalju.

