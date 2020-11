Lavica tjednima patila pa si od muke odgrizla šapu: Prijavili osječki ZOO zbog nemara

<p>Udruga Prijatelji životinja osudila je nemar uprave Zoološkog vrta Osijek i podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zato što su u ZOO-u dopustili da se ranjena lavica tjednima muči prije nego što joj je pružena pomoć, da bi ju na kraju usmrtili.</p><p>- Zoološki vrtovi ionako su mjesta velike patnje životinja, no propustiti pomoći životinji koja naočigled pati predstavlja kazneno djelo teškog zanemarivanja, zbog čega smo i uputili kaznenu prijavu - priopćili su Prijatelji životinja. </p><p>Dodali su kako je ishod mogao biti drukčiji da je liječenje započelo odmah ili se barem mogla skratiti višetjedna lavičina patnja.</p><h2> Lavica si je pojela trećinu stopala</h2><p>Naime, lavica, koja je zbog problema sa zubima operirana 15. rujna, pretrpjela je parezu desne stražnje noge kao posljedicu stavljanja u anesteziju. Zbog senzacije trnaca u stražnjoj nozi, lavica se počela samoozljeđivati i tijekom nekoliko tjedana pojela si je trećinu stopala. </p><p>Unatoč upozorenjima timaritelja da se lavica samoozljeđuje, uprava osječkog ZOO-a ignorirala je trpljenje životinje i reagirala tek nakon što su u medijima izašle snimke teško ranjene lavice, objasnili su aktivisti. Uprava je potom zaključila da će nesretna lavica ostati trajno invalidna i usmrtila je. </p><p>Prijatelji životinja podsjetili su da ovo nije prvi slučaj u kojemu je osječki ZOO zanemario životinje - prošloga prosinca pobjegla je vučica, koja je uhvaćena tek nakon nekoliko dana, a prije desetak godina preminuo je lavić zato što je bio odvojen od čopora i stavljen u mali betonski kavez. </p><h2>'Zoološki vrtovi kolekcije su tužnih i eksploatiranih životinja'</h2><p>Upravo tužan slučaj lavice zorno pokazuje koliko je neprihvatljivo držati životinje u zatočeništvu, gdje su usamljene i dosađuju se do ludila, bez mogućnosti stvaranja društvenih veza s pripadnicima svoje vrste, bez prilike za mentalnu stimulaciju ili tjelesne aktivnosti te bez mogućnosti kretanja kako bi to činile u svojim prirodnim staništima.</p><p>Životinje stoga obolijevaju od zoopsihoza, abnormalnog i autodestruktivnog ponašanja: anksiozne su, stalno kimaju glavom, grizu rešetke, vrte se ukrug, hodaju gore-dolje unutar kaveza i grizu vlastite udove, a to vodi bolesti i/ili smrti.</p><p>- Zoološki vrtovi kolekcije su tužnih i eksploatiranih životinja o čijim životima posjetitelji ne mogu naučiti ništa, dok se istodobno njihova prirodna staništa uništavaju, a životinje ubijaju - upozoravaju Prijatelji životinja i pozivaju građane da ne posjećuju zoološke vrtove i ne podržavaju patnju zatočenih životinja. </p><p>Umjesto toga, preporučuju da se životinje promatraju u njihovim prirodnim staništima, da se o njima uči gledajući dokumentarce, televizijske programe ili čitajući o njima na internetu, u knjigama i časopisima.</p>