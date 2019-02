Lavina u Švicarskoj: Spasioci izvukli ranjene, potraga traje

Četiri osobe ozlijeđene su u lavini u švicarskom skijalištu Crans-Montana u utorak, a jedna od njih ima ozljede opasne po život, a potraga se nastavlja, objavila je policija.

- Spasilačke ekipe stigle su brzo spasile četiri ozlijeđene osobe među kojima je jednoj život ugrožen, a tri su zadobile lakše ozljede - rekao je policijski zapovjednik Christian Varone.

Sobering to see the immediate aftermath of an #avalanche on the piste @cransmontana. @BBCNews reports a dozen buried - can only have been half an hour or so before we came past. The track of the avalanche may be visible. Best of luck to the resccuers and prayers for the victims. pic.twitter.com/PmkjgwHdE4