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nakon pomoći Putinu

Lavrov najavio novi svjetski poredak: Rusija i Sjeverna Koreja produbljuju savez!

Piše HINA,
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Lavrov najavio novi svjetski poredak: Rusija i Sjeverna Koreja produbljuju savez!
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Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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Južna Koreja i zapadne zemlje zabrinute su da bi Pjongjang zauzvrat za pomoć u Ukrajini mogao od Moskve dobivati pomoć u razvoju oružja

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je sjevernokorejskoj kolegici da njihove zemlje rade na uspostavi „novog i pravednog svjetskog poretka”, nakon što je Pjongjang pomogao Moskvi prošle godine da istjera ukrajinske snage iz jedne ruske regije. U poruci sjevernokorejskoj ministrici vanjskih poslova Choe Son Hui, Lavrov je potvrdio obećanje Moskve da će pojačati suradnju u svim područjima i pridonijeti regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti, izvijestila je u utorak sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

Sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un krajem 2024. poslao je u Rusiju oko 14. 000 vojnika kako bi pomogli Moskvi odbiti veliku ukrajinsku ofenzivu u kurskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je pobjedu u svibnju 2025. i javno zahvalio Pjongjangu na pomoći.

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Sjeverna Koreja i Rusija nastavljaju uspostavljati „novi i pravedni svjetski poredak na temelju istinske ravnopravnosti i nacionalnih interesa”, citirala je KCNA Lavrovljeve riječi iz poruke.

„Sudjelovanje pripadnika Korejske narodne armije u operacijama istjerivanja ukrajinske nacističke klike i stranih plaćenika iz Kurska jasan je dokaz tradicije borbenog prijateljstva koju su izgradile herojske prethodne generacije”, rekao je Lavrov.

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Rusija od početka potpune invazije na Ukrajinu u veljači 2022. često nastoji vladu predsjednika Volodimira Zelenskog prikazati kao „nacističku” i tvrdi da progoni stanovnike Ukrajine koji govore ruski. Zelenskij, koji je Židov, i njegovi zapadni saveznici takve tvrdnje odbacuju kao apsurdne.

Južna Koreja i zapadne zemlje zabrinute su da bi Pjongjang zauzvrat za pomoć u Ukrajini mogao od Moskve dobivati pomoć u razvoju oružja.

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Zelenskij je početkom ovog mjeseca rekao da će čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika biti poslano u Rusiju u okviru novog raspoređivanja, s ciljem povećanja vojnog pritiska na Ukrajinu.

Pjongjang je Rusiji također isporučio milijune topničkih i minobacačkih granata, balističke projektile, dalekometno topništvo i višecijevne raketne sustave, prema procjenama Ukrajine i neovisnih izvora.

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