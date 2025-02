Lavrov: Novi sastanak ruskih i američkih diplomata, održat će se u četvrtak u Istanbulu

Ruski i američki diplomati sastat će se u četvrtak u Istanbulu, izvijestio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, gdje će razgovarati o rješavanju bilateralnih sporova koji su dio šireg dijaloga, a smatraju ga ključnim za okončanje rata u Ukrajini.

Lavrov je kazao da će razgovori biti fokusirani na stvaranje boljih uvjeta za ruske diplomate u Sjedinjenim Državama i za njihove američke kolege u Rusiji, a nakon niza nesuglasica u pogledu broja osoblja i imovine kojom raspolažu veleposlanstva.

Ishod pregovora u Istanbulu, koji će se održati nakon telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa 12. veljače i nakon rusko-američkog sastanka na visokoj razini u Saudijskoj Arabiji 18. veljače, "pokazat će koliko brzo i učinkovito možemo djelovati", rekao je Lavrov.

Trump je istaknuo da želi brzo djelovanje čiji je krajnji cilj prekid vatre u Ukrajini, no Putin je ovaj tjedan umanjio takva očekivanja kazavši da se ništa ne može postići bez obnove povjerenja između Rusije i Sjedinjenih Država.

Dnevni red razgovora u četvrtak, kako ga je opisao Lavrov, ukazuje na to da će se dvije strane prvo usredotočiti na tehničke prepreke koje postoje kada su diplomatski odnosi posrijedi, prije nego što prijeđu na ambicioznije ciljeve. Za takvu je situaciju okrivio administraciju Trumpova prethodnika Joea Bidena.

"Naši visoki diplomati, stručnjaci, sastat će se i razmotriti sustavne probleme koji su se nagomilali kao rezultat nezakonitih aktivnosti prethodne administracije, zbog čega su nastale umjetne prepreke kada je posrijedi rad ruskog veleposlanstva, na što smo mi, naravno, uzvratili i stvorili neugodne uvjete za rad osoblja američkog veleposlanstva u Moskvi", rekao je Lavrov.

Poslovne mogućnosti

Kako razgovori napreduju obje su zemlje objavile da žele istražiti mogućnost unosnih poslovnih pothvata, kao i pokušati pronaći način da se završi rat u Ukrajini.

Trumpovi brzi potezi kojima nastoji popraviti odnose s Rusijom, tako što je izmijenio Bidenovu politiku koja se sastajala u izolaciji Rusije uz pomoć sankcija, potaknuli su bojazan Kijeva i europskih saveznika da bi mogli ostati po strani u bilo kojem potencijalnom dogovoru.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je ponovio kako postoji dogovor o tomu da će se nakon temeljite pripreme Trump i Putin i osobno sastati, no istaknuo je da još nema informacije o tomu kada i gdje će se to dogoditi. Rekao je i da dvojica čelnika mogu ponovno razgovarati telefonom bude li potrebno, no zasad takvih planova nema.