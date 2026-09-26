Ruski ministar ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je europske države da potiču rat u Ukrajini. "Europske zemlje čine sve što mogu da spriječe mogućnost mirovnih pregovora u Ukrajini", rekao je Lavrov tijekom obraćanja Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.

"S obzirom na to da Europa shvaća uzaludnost svojih nastojanja, čini sve što može da spriječi miroljubivo rješenje i omete mogućnost pregovora za koje su zainteresirane brojne strane, uključujući i vladu američkog predsjednika Donalda Trumpa."

Zapad snabdijeva ukrajinsku vladu oružjem i pomaže Kijevu "da gađa civile i civilnu infrastrukturu dronovima i projektilima", dodao je.

Lavrov je naglasio da će se rat protiv Ukrajine nastaviti. "Naša borba za istinu i pravdu nastavit će se do kraja", rekao je, dodavši da će vojni ciljevi biti postignuti. "Prijetnja ruskoj sigurnosti bit će uklonjena i miran život obnovljen."

Ruski ministar je dodatno kritizirao zapad. "Zapadna manjina, koja pedeset godina dominira iskorištavajući resurse drugih nacija, ne odustaje od pokušaja da očuva svoje privilegije i nametne svoja pravila svima", rekao je.

"Zapad sve češće pribjegava čistoj sili, djelujući nepredvidljivo i neodgovorno, ugrožavajući živote i dobrobit milijuna, ako ne i milijardi stanovnika ovog planeta kojeg dijelimo", dodao je Lavrov.