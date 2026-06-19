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NEZADOVOLJAN PARTNERIMA

Lavrov žestoko udario na EU: 'Niste partner za mir, želite nastaviti rat s Rusijom!'

Piše HINA,
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Lavrov žestoko udario na EU: 'Niste partner za mir, želite nastaviti rat s Rusijom!'
Foto: Anastasia Barashkova

U svom članku Lavrov je rekao da "ujedinjena Europa i dalje sanja o širenju", posebice NATO-a i Europske unije, prema ruskim granicama

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je Europsku uniju kao prikladnog pregovaračkog partnera za okončanje rata u Ukrajini, javlja novinska agencija dpa u petak. U članku koji je rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo na internetu, Lavrov je rekao da pravi cilj europskih čelnika nije pregovaranje s Rusijom.

"Cilj je poduprijeti režim (ukrajinskog predsjednika Volodimira) Zelenskog i sačuvati ga kao odskočnu dasku za nastavak sukoba s Rusijom", napisao je.

Dužnosnik EU-a potvrdio je da je posljednjih tjedana bilo kratkih diplomatskih kontakata usmjerenih na uspostavljanje komunikacijskih kanala s Moskvom, ali je rekao da nije bilo suštinskih razgovora.

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U svom članku Lavrov je rekao da "ujedinjena Europa i dalje sanja o širenju", posebice NATO-a i Europske unije, prema ruskim granicama.

Dijalog s Europom ne može se voditi kao da je riječ o nepristranom promatraču treće strane, rekao je.

Lavrov je također upozorio na potencijalne recipročne nuklearne napade s "katastrofalnim posljedicama" u slučaju izravnog sukoba između Rusije i NATO-a.

Diplomatski odnosi između Bruxellesa i Moskve napeti su otkako je Rusija prvi put okupirala dijelove Ukrajine 2014. godine, a zamrznuti su od početka ruske invazije 2022. godine.

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Komentari 0
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