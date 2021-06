Zoran Milanović danas je u obilasku Sinja. Položio je vijenac kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima. Tom prigodom odgovorio je i premijeru Plenkoviću koji mu je ranije poručio da pravosuđe nije HDZ-ovo.

- To je riječ koju je on uveo u hrvatski politički vokabular. To je naš masovni komunikator, pitomac komunistički donio u Hrvatsku - odbrusio je.

Na pitanje o uhićenjima sudaca u Osijeku, Milanović kaže da on Zdravka Mamića i njegove optužbe ništa nije razumio.

- Vidjet ćemo sada. Oni su optuženi da su skrivali novac na računu. Dobro, nitko ne skriva novac na računu. Neobična situacija. Neka im se sudi. Sve će se to dokazati u idućih 20 godina u HDZ-ovom pravosuđu. Ima vremena. Možda netko bude od nas još i živ, možda negdje u Manolićevim godinama života. A Manolić će još biti živ - rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

Kada je riječ o optužbama na Lozančićev račun, Milanović je rekao da su te optužbe nemoguće . '

- To je kao da pilot zrakoplova upravlja podmornom flotom. Lozančić nije mogao biti na tom sastanku, a kamoli da se bavi takvim stvarima, pa ni Cvitan - kaže.

Osvrnuo se i na odlikovanja koja je vratio Glavašu. Kaže da mu on to ionako nema pravo oduzeti.