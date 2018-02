Lažirao dokumente? Potvrdili optužnicu protiv Ante Đuzela

Pravomoćna je postala optužnica protiv Ante Đuzela (56), do prošlih izbora dugogodišnjeg gradonačelnika Imotskog, zbog prijevare i krivotvorenja isprave. Najnoviji slučaj sad će ekspresno do "palače pravde". Optužnicom se Đuzel tereti da je lažirao dokumentaciju kako bi ostvario status hrvatskog ratnog vojnog invalida.

Ukratko, u rujnu 1999. godine je podnio zahtjev za ostvarivanje statusa HRVI i tada je priložio više liječničkih nalaza koji su bili krivotvoreni. Tako je oštetio državu tek nešto manje od okruglih 100.000 kuna, smatraju u tužiteljstvu. Dok je predmet još bio u fazi kaznene prijave, Đuzel se u medijima pokušavao "oprati", između ostalog govoreći da je originalne nalaze o ranjavanju od gelera u desnu nogu, kao pripadnika saniteta 115. brigade u listopadu 1992. godine, oprao. Odnosno da su izblijedili tijekom godina. Pa je zato zamolio liječnika da mu ponovno potpiše nalaze, koju godinu kasnije, a onda ih je predao komisiji pa mu je status HRVI s 20 posto invalidnosti odobren 1999. godine. Čak se pozvao i na generala Damira Krstičevića, danas ministra obrane, kao svjedoka, no ovaj se nije mogao prisjetiti tog incidenta i Đuzelovog ranjavanja.

Kako će slučaj završiti na sudu veliko je pitanje jer se prethodni slučaj još uvijek vuče po sudskim ormarima. U ovom kaznenom postupku riječ je o manjoj svoti, a oštećen je gradski proračun. Sumnjivi su putni nalozi do Zagreba, zbog navodno lažnih računa iz hotela Westin gdje je Ante Đuzel putovao s dvojicom djelatnika grada. Odnosno nije, drže u tužiteljstvu. Đuzel je iz blagajne grada Imotskog pokrio troškove tog "puta" u iznosu od oko 37.000 kuna. No, optužba je jedno, a sud drugo: iako je riječ o putovanjima iz 2005. i 2006. godine (tada je Đuzel bio gradonačelnik, ali kao HSP-ovac), slučaj još uvijek nije okončan presudom, kamoli pravomoćnom. Bile su dvije, prva oslobađajuća, druga osuđujuća (na uvjetnu zatvorsku kaznu za Đuzela), no obje su ukinute po žalbi na višem sudu.

Generalno se stječe dojam kako čovjek nema problema s mirnim snom. Upravo je status HRVI, koji se pokazuje sumnjivim, iskoristio kako bi se našao na listi prvenstva Ministarstva hrvatskih branitelja za kredit za stambeno zbrinjavanje. Na listi (prilično nisko doduše) je bio do 2016. godine kada se odlučio povući s te liste. Valjda se sjetio kako njegova imovinska kartica uključuje i tri kuće vrijedne gotovo pola milijuna eura, jedna i s prekrasnim bazenom. Kad smo kod nekretnina, imao je Đuzel problema druge vrste, konkretno sa zemljištem. Planirao je kupiti teren na Drveniku Velikom. Kupnju je realizirao 2011. godine, no nešto se izjalovilo pa je 15-ak dana nakon potpisanog ugovora htio novac natrag. Kaštelanin koji mu je prodao parcelu na tom malom otoku nije htio čuti pa mu je Đuzel prijetio smrću, što je ovaj prijavio policiji koja je provodila "kriminalističko istraživanje".