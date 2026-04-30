Obavijesti

News

Komentari 0
POSLALA IM LINK

Lažna bankarica pokrala tvrtku u Osijeku: Uzela 29.000 eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU osječko-baranjska

Prevarantica poslala lažni link pa telefonom navela djelatnicu da upiše podatke. Novac nestao s računa bez odobrenja

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatom prevaranticom koja je, lažno se predstavljajući kao bankarica, s računa osječke tvrtke "skinula" skoro 29 tisuća eura, izvijestila je u četvrtak policija. Predstavljajući se u ime poznate banke prevarantica je na e-mail osječke tvrtke poslala lažnu internetsku poveznicu, a potom i telefonski kontaktirala djelatnicu te ju lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu i zatražila potvrdu podataka bankovnog računa tvrtke. Kada je djelatnica na dostavljenu poveznicu upisala bankovne podatke shvatila je da im je lažna bankarica, bez njihovog odobrenja, s bankovnog računa skinula 28.950 eura.

ŠTETA PREKO 7 TISUĆA EURA
U policiji ističu kako je tijeku potraga za nepoznatom počiniteljicom te pozivaju građane da podatke s bankovnih kartica ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama. 

Također građane upozoravaju da ne uplaćuju novac dok nisu sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom komuniciraju, a ukoliko posumnjaju na prijevaru, pozivaju ih da svaki takav način komunikacije prijave policiji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026