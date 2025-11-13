Lažni kapetan letio Europom s krivotvorenim dozvolama, prevozio stotine putnika!

Kopilot jedne indonezijske zrakoplovne kompanije navodno je krivotvorio pilotske certifikate kako bi se zaposlio kao kapetan u litavskoj zrakoplovnoj tvrtki Avion Express, a potom pilotirao putničke zrakoplove diljem Europe, prenosi njemački Aero Telegraph.

Njegov identitet zasad nije objavljen, no poznato je da je ranije radio kao kopilot u Garuda Indonesia, nacionalnom prijevozniku te zemlje.

Unatoč tome, uspio je predočiti lažnu dokumentaciju kojom je “dokazao” da ima kvalifikacije za kapetana — i tako mjesecima upravljao letovima s desecima, pa i stotinama putnika.

Avion Express: “Sigurnost nam je prioritet”

Iz kompanije Avion Express, koja je specijalizirana za tzv. wet-lease ugovore (iznajmljivanje aviona s posadom drugim prijevoznicima), potvrdili su da su pilotirali dotičnog muškarca, ali i da je trenutno udaljen s dužnosti.

- Nedavno smo doznali za neprovjerene informacije o njegovom profesionalnom iskustvu. Odmah smo pokrenuli internu istragu koja je još u tijeku - priopćili su iz tvrtke.

Dodali su da njihovi postupci zapošljavanja u potpunosti slijede zrakoplovne propise te da su sigurnost i usklađenost s pravilima njihovi najviši prioriteti.

Letio i za druge europske prijevoznike

Preko Avion Expressa, lažni kapetan je pilotirao letove i za druge zapadne kompanije, uključujući njemački Eurowings, koji je potvrdio da provodi vlastitu istragu.

- U kontaktu smo s našim sigurnosnim stručnjacima radi detaljne provjere slučaja - priopćio je Eurowings.

Avion Express, osnovan 2005., dio je Avia Solutions Group i posjeduje flotu od 55 zrakoplova Airbus A320 obitelji, koji prevoze do 180 putnika. Letove obavlja diljem Europe, Latinske Amerike i Bliskog istoka.

Eurowings je niskotarifna zrakoplovna tvrtka u vlasništvu Lufthansa Grupe, koja upravlja i austrijskim, švicarskim i belgijskim zrakoplovnim markama.

Nije prvi “pilot prevarant”

Ovo nije prvi slučaj “nebeskih” prevaranata. Još 1960-ih Frank Abagnale, čiji je život inspirirao film Uhvatite me ako možete, lažno se predstavljao kao pilot, ali nikad nije upravljao zrakoplovom.

U lipnju ove godine, muškarac s Floride osuđen je zbog prijevare nakon što je koristio više od 30 lažnih iskaznica stjuarda i besplatno letio više od 100 puta tijekom šest godina.