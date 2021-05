Savu K. se tereti da je unakazio brojne djevojke u Srbiji gdje se pretvarao da je plastični kirurg, a svoje 'znanje' je širio i doktorima u Albaniji i to kad je imao svega 19 godina javlja Kurir.rs.

Nije moguće da je već tad imao diplomu estetskog kirurga, a kako bi sve prikrio, lažirao je i osobnu iskaznicu. Kad je njegova prevara otkrivena, cijela njegova obitelj se odselila iz Batajnice, a prodaju i obiteljsku kuću. Tamošnji mediji kažu da se trenutno krije negdje u Srbiji te da mu je policija na tragu.

- Prvi smo u Albaniji koji nudimo tretmane za matične stanice i regenerativnu medicinu. Govorim o zamjeni hormona, matičnim stanicama, estetskoj medicini, ishrani i medicini života - kaže Sava na snimci na kojoj obavlja zahvat za kojeg nije obučen.

Liječnici iz regije upozoravaju da je vrlo lako moguće da ni osoblje spomenute klinike u Tirani nema potrebnu medicinsku obuku, inače bi shvatili da je prevarant.

- Ako anesteziju daje neko tko ne zna kako se to radi, nije obučen za to i nema potrebne aparate, ukoliko dođe do komplikacija, vrlo lako pacijent može izgubiti život! Kada se dublji slojevi kože oštete, nastaju trajni ožiljci koje ni plastični kirurzi uglavnom ne mogu do kraja popraviti. Veliki problem su i infekcije, zbog toga se svi zahvati moraju raditi u sterilnim uvjetima. Apeliram na djevojke da dobro provjere prije nego nekome povjere svoje zdravlje - kaže doktorica Ana Miholjčić i dodaje:

Što se tiče tih edukacija u Albaniji, vjerujem da je i ta ordinacija neregistrirana, a doktori lažni kao i on. Pravi doktori ne bi pozvali bilo koga, provjerili bi ga i prepoznali ga kao šarlatana.

Na stranicama Ministarstva zdravlja u Srbiji postoji popis ordinacija koje se bave plastičnom kirurgijom, a Sava K. se na tom popisu ne nalazi.

Zagrepčanka Katarina Liović (33) je jedna od Savinih žrtava. Došla je kod njega na korekciju usana, a izašla bez pola usnice. Ona je za Kurir rekla da ju ovo uopće ne iznenađuje.

- Napravio je to da je odrezao pola zdrave usne i površina je spaljena - govori Liović za Exploziv i dodaje: On je meni pokušao tupom iglom za liposukciju izvući mast iz trbuha i tu je uletjela medicinska sestra i rekla 'Čekajte, čekajte, ja ću'. Ona je svoj posao korektno napravila, napravila je rezić da on može gurnuti iglu. Toliko me prije toga stiskao da mi je dan danas, godinu i pol dana kasnije, ostala rupa i tvrdo tkivo.

Lažirao i osobnu

Oglasila se i Nina Mićić, koja je radila u njegovoj ordinaciji i asistirala u "operacijama". Tvrdi da nije znala da je prevarant.

- Žao mi je što se moje ime provlači i blati na samom početku moje medicinske karijere, iako nisam kriva! Ja sam Medicinski fakultet završila 2019. godine, imam licencu, a kod Save radila sam kao volonter oko osam mjeseci. Pošto sam na specijalizaciji za plastičnu kirurgiju, došla sam kod Save učiti i promatrati. Nisam znala da ordinacija nije registrirana, jer ugovor nismo sklapali. Nijednog trenutka nisam posumnjala da on nije doktor, bio je profesionalan, ordinacija je bila prelijepa, a zidovi su bili puni certifikata. Sve je bilo idealno sve dok u prosincu, kada sam bolovala od koronavirusa, od jedne farmaceutske kompanije nisam čula da bih se trebala zapitati s kime radim. Kada sam u siječnju došla odraditi jedan zahvat, posvađali smo se, shvatila sam da nije onaj za koga se predstavlja i od tada smo prekinuli svaki kontakt - kaže ona i dodaje:

- Vjerovala sam da je stariji nego što je zapravo, čak mi je dao i osobnu kartu na kojoj piše da je 1989. godište. Kada sam pokušala provjeriti na stranicama Ministarstva je li mu PCR test pozitivan ili negativan, nisam uspjela - jer je ta osobna lažna! Nije točna ni priča da smo bili zajedno, iako sam čula da je on ljudima pričao da smo zaručeni, što nema veze sa istinom.

Sava je na Instagram stavljao fotografije tuđih radova i podvaljivao ih kao svoje.

- Uopće me ne čudi, pa on se stalno hvalio kako je zanat "ispekao" u inozemstvu i da je često radio u drugim zemljama. Koliko daleko je išao, najbolje govori da je na svoj Instagram postavljao je slike uspješno odrađenih tretmana jednog poznatog azerbejdžanskog kirurga, a kada sam ga pitala zašto postavlja nešto što nije njegov rad, rekao mi je da je to njegov učenik. Tek kasnije, kada sam shvatila da je prevarant, kontaktirala sam sa tim doktorom koji mi je rekao da nikada nije čuo za Savu K. - zaključuje Mičić.