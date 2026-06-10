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Lažni liječnici opet zovu građane i traže novac za 'operaciju člana obitelji': 'Ne nasjedajte na to!'

Piše Antonela Šaponja,
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Lažni liječnici opet zovu građane i traže novac za 'operaciju člana obitelji': 'Ne nasjedajte na to!'
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Ukoliko zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika ili ipak postanete žrtva prijevare, bez odgode broj 192 i događaj prijavite policiji

Istarska policija zaprimila je dojave građana da su se posljednjih dana ponovno aktualizirani pozivi lažnih liječnika koji zovu na kućne telefone i govore ljudima kako su im članovi obitelji u bolnici. U razgovorima navode kako su članovi obitelji završili u bolnici zbog prijeloma te da će im morati amputirati nogu ako se ne plati skupi operacijski zahvat.

Na sreću, osobe koje su dobile pozive shvatile su kako je riječ o lažnom pozivu te nisu postale žrtve prijevare. Policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja. 

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Također, policija upozorava građane da, prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare.

- Pozivamo građane da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice - dodaju iz policije.

Ukoliko zaprimite ovakve i slične pozive lažnih liječnika ili ipak postanete žrtva prijevare, bez odgode broj 192 i događaj prijavite policiji.

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