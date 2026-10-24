Lažni liječnici ukrali više od 30.000 eura ljudima u Slavoniji

Lažno se predstavljajući kao liječnici, prevaranti su u četiri slučaja u Čepinu, Đakovu, Marijancima i u Viljevu građane oštetili za ukupno 33 tisuće eura, izvijestila je u subotu osječko- baranjska policija.

Nepoznati počinitelj je lažnim prikazivanjem činjenica oko bolesti unuke doveo u zabludu 69-godišnjakinju s područja općine Marijanci koja je na svojoj adresi nepoznatom muškarcu predala pet tisuća eura i zlatninu, čime ju je oštećena za ukupno 6.000 eura.

U Viljevu, kod Donjeg Miholjca, nepoznati prevarant je, lažno predstavljajući činjenice oko bolesti kćeri, obmanuo 82-godišnjakinju iz toga mjesta, koja je na svojoj adresi nepoznatom muškarcu predala 15 tisuća eura.

U Đakovu je nepoznati počinitelj lažnim prikazivanjem činjenica oko bolesti kćeri prevario 80-godišnju Đakovčanku, koja je na svojoj adresi dvjema osobama predala tisuću eura i zlatninu, čime je oštećena za oko dvije tisuće eura.

Nepoznati prevarant je u Čepinu kod Osijeka lažnim činjenicama oko bolesti snahe doveo je u zabludu 89-godišnjakinju, koja je na svojoj adresi nepoznatom muškarcu predala deset tisuća eura.

U tijeku je potraga za nepoznatim prevarantima, izvijestili su u policiji.

Iz Policijske uprava osječko-baranjske pozivaju građane da u svoj dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.