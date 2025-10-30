Lažni putni nalozi i EU lova: Dvojica iz Ministarstva priznala muljažu. Radit će za opće dobro

Djelatnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), Davorin Goleš i Ivica Barišić, priznali su u četvrtak da su izvlačili novac iz EU fondova preko lažnih putnih naloga te su na Županijskom sudu u Zagrebu sporazumno osuđeni na po sedam mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro.

Nakon nagodbe s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, Golešu i Barišiću je oduzeta i protupravno stečena imovinska korist od oko 12.700 eura, a koju su ranije uplatili u proračun. Uz to, obojica moraju platiti i 2100 eura sudskih troškova.

EPPO je teretio Goleša i Barišića da su od srpnja 2020. do rujna 2024., u najmanje deset navrata, krivotvorili hotelske račune u koje su unosili lažne podatke o primateljima računa, broju noćenja i troškovima smještaja. Tako krivotvorene račune su potom prilagali službenim putnim nalozima, a sve kako bi na prijevaran način ishodili naknadu putnih troškova.

Prema navodima EPPO-a, dvojcu je na temelju krivotvorene dokumentacije isplaćeno 25.385 eura, od čega 13.367 eura na štetu Fonda za unutarnju sigurnost EU, a 12.017 eura na štetu državnog proračuna RH. Optužnica je Goleša teretila da je protupravno za sebe zadržao 12.716 eura, a Barišić 12.668 eura.

Riječ je o kraku afere u MVEP-u koju je, pored EPPO-a, istraživao i Uskok, a koji je početkom srpnja ove godine podigao optužnicu protiv petorice službenika ministarstva. Ta je skupina optužena da je lažiranjem putnih troškova oštetila državni proračun za 3582 eura. Tužiteljstvo je tada izvijestilo da se petorka u dobi od 37 do 57 godina tereti zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Optužnicom se okrivljenici terete da su, od ožujka 2019. do 29. studenoga 2024. u Zagrebu, kao službenici MVEP-a nakon obavljenih službenih putovanja u inozemstvu, sukladno zajedničkom dogovoru, sačinjavali lažne račune kojima su neistinito prikazali uvećane troškove smještaja.

Tako su 44-godišnjak i 53-godišnjak, nakon službenog putovanja u Njemačku, izradili dva neistinita hotelska računa te jedan neistiniti hotelski račun nakon službenog putovanja u Irsku. Također su 44-godišnjak i 43-godišnjak izradili dva neistinita hotelska računa nakon službenog putovanja u Srbiju.

Osim toga su 44-godišnjak, 43-godišnjak i 57-godišnjak izradili tri neistinita hotelska računa nakon službenog putovanja u Bosni i Hercegovinu, dok su 44-godišnjak i 37-godišnjak izradili dva neistinita hotelska računa nakon službenog putovanja u Rumunjsku.

Okrivljenici su na temelju tako izrađenih neistinitih računa podnosili zahtjeve za putne troškove, koji su im odobreni i plaćeni, čime su sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist.

Uskok je ranije izvijestio da je u odnosu na četvoricu zaposlenika MVEP-a donio rješenje o određivanju mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.