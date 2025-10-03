Zbog sumnje da je na tzv. romantičnim prijevarama zaradila preko 60.000 eura koprivničko-križevačka policija je prijavila 26-godišnjakinju s đurđevačkog područja
Lažno obećavala veze i intimne odnose, prala je novce s još trojicom, zaradili 200.000 eura
Nju terete i da je s još trojicom muškaraca preko igara na sreću oprala najmanje 140.000 eura. Istražitelji sumnjaju da je 26-godišnjakinja od siječnja 2023. do veljače 2025. godine prevarila više osoba lažno im obećavajući intimne i romantične veze putem raznih aplikacija za komunikaciju.
Uz novčane uplate primala je i razne bonove čime je, prema policijskim tvrdnjama, ostvarila protupravnu imovinsku korist od najmanje 60.000 eura.
Troje muškaraca, zajedno s njom, osumnjičeno je i za pranje novca.
U policiji kažu da su, kako bi prikrili nezakonito stečen prihod, koristili svoje račune kod priređivača igara na sreću i na digitalnim platformama.
Na taj način pokrivali gotovo sve moguće ishode oklada, a uplaćeni novac vraćao im se kao "dobitak".
Potom su sredstva prebacivali na račune u digitalnoj banci, podizali gotovinu na bankomatima te dio prosljeđivali drugim korisnicima aplikacija i igara na sreću. Ovim su radnjama, prema sumnjama policije, ostvarili dodatnu korist od najmanje 140.000 eura.
Protiv svih osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
