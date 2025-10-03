Obavijesti

UHVATILI PREVARANTICU

Lažno obećavala veze i intimne odnose, prala je novce s još trojicom, zaradili 200.000 eura

Piše HINA,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog sumnje da je na tzv. romantičnim prijevarama zaradila preko 60.000 eura koprivničko-križevačka policija je prijavila 26-godišnjakinju s đurđevačkog područja

Nju terete i da je s još trojicom muškaraca preko igara na sreću oprala najmanje 140.000 eura. Istražitelji sumnjaju da je 26-godišnjakinja od siječnja 2023. do veljače 2025. godine prevarila više osoba lažno im obećavajući intimne i romantične veze putem raznih aplikacija za komunikaciju.

Uz novčane uplate primala je i razne bonove čime je, prema policijskim tvrdnjama, ostvarila protupravnu imovinsku korist od najmanje 60.000 eura.

Troje muškaraca, zajedno s njom, osumnjičeno je i za pranje novca.

U policiji kažu da su, kako bi prikrili nezakonito stečen prihod, koristili svoje račune kod priređivača igara na sreću i na digitalnim platformama.

Na taj način pokrivali gotovo sve moguće ishode oklada, a uplaćeni novac vraćao im se kao "dobitak".

Potom su sredstva prebacivali na račune u digitalnoj banci, podizali gotovinu na bankomatima te dio prosljeđivali drugim korisnicima aplikacija i igara na sreću. Ovim su radnjama, prema sumnjama policije, ostvarili dodatnu korist od najmanje 140.000 eura.

Protiv svih osumnjičenih podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

