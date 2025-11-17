Obavijesti

UHITILI MALOLJETNIKA

Lažno zvao policiju, a zatim im na vrata postaje bacio kamen

Piše Helena Tkalčević,
Maloljetnik je u subotu oko 5 sati dignuo policajce na noge iako mu nije bila potrebna pomoć. Zatim je oštetio ulazna vrata policijske postaje

Halo, policija, trebam pomoć, nazvao je 192 maloljetnik s područja Gospića u subotu 15. studenog u 5.12 sati. Budući da policijski službenici svaki poziv u pomoć vrlo ozbiljno shvaćaju i odmah izlaze na teren, to su učinili i službenici iz Policijske uprave ličko-senjske.

Ubrzo su shvatili da za hitnim djelovanjem policijskih službenika nije bilo potrebe odnosno da nije bilo nikakvog hitnog slučaja. zapravo, maloljetnik koji ih je zvao i tražio intervenciju iskoristio je to kako bi došao do ulaznih vrata policijske postaje, na njih bacio kamen i tako ih oštetio.

Službeni kriminalističke policije vrlo su brzo identificirali čiji je bio poziv i priveli maloljetnika u policijsku postaju. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja kazneno su ga prijavili zbog osnova sumnje da je počinio kaznena djela oštećenja tuđe stvari i lažne uzbune.

Predali su ga pritvorskom nadzorniku te protiv njega podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

