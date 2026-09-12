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TRAGAJU ZA NJIM

Lažnom liječniku žena (91) dala 3000 eura za 'operaciju' kćeri

Piše HINA,
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Lažnom liječniku žena (91) dala 3000 eura za 'operaciju' kćeri
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Nepoznati počinitelj je u petak telefonski kontaktirao 91-godišnjakinju te joj se lažno predstavio kao liječnik. Rekao joj je da je njezina kći u bolnici te da operaciju treba platiti, s obzirom da mora ugraditi zlatne poluge i potkovice radi sprječavanja amputacije noge

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 91-godišnjakinju s područja te Županije, lažno se predstavljajući kao liječnik, oštetio za tri tisuće eura koje je tražio za navodnu operaciju njezine kćeri, izvijestila je policija u subotu.

Nepoznati počinitelj je u petak telefonski kontaktirao 91-godišnjakinju te joj se lažno predstavio kao liječnik. Rekao joj je da je njezina kći u bolnici te da operaciju treba platiti, s obzirom da mora ugraditi zlatne poluge i potkovice radi sprječavanja amputacije noge. Nakon toga je 91-godišnjakinja u dogovoru s počiniteljem predala 2.500 eura i 850 dolara nepoznatoj osobi.

U tijeku je potraga za nepoznatim počiniteljem, navode u policiji.

Iz policije pozivaju građane da u dom ne puštaju nepoznate osobe, da ništa ne potpisuju bez savjeta s osobama od povjerenja te da ne dijele osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona.

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