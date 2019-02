Lažnu prepisku pronašli i u računalu kuma Milijana Brkića

Ono su dokazi koje sud prihvaća. Samo slušajte šta kažem i bit ćete slobodni. Tu je svastika, Cvitan i još puno toga. Imate dosta da bacite ljagu na istragu. Trebam vaše odvjetnike hitno. Ako mogu doći u Belišće, nađemo se u kafiću. Za njih sam Željko. Dat im sve s naputcima i Zdravko Mamić će biti slobodan – poslao je Franjo Varga, informatičar iz Belišća u SMS-u Zdravku Mamiću lani u srpnju.

Tekst tog SMS-a stoji u optužnici protiv informatičara Franje Varge i Blaža Curića koja je stigla na Županijski sud u Osijeku.

Uz lažiranje SMS-ova za Zdravka Mamića, za što ga se u istrazi sumnjičilo, Vargu se u optužnici tereti za krivotvorenje prepiske za Ivicu Todorića, i to između premijera Andreja Plenkovića i bivše ministrice Martine Dalić, te Ivana Crnjca, Damira Kuštraka i Ante Ramljaka, bivšeg povjerenika Vlade RH u Agrokoru - piše Večernji list.

Što se tiče afere Agrokor, Varga je tijekom istrage tvrdio da je te materijale našao – slučajno, na jednom serveru dok je igrao igrice. Uvjeravao je istražitelje i kako je riječ o originalnim porukama i da je Ivica Todorić tražio da za njega radi, ali ga je on odbio.

Dio korespondencije pronađen i na Curićevom računalu

Todorić je, pak, porekao da uopće zna tko je Franjo Varga. Naveo je, pak, kako je 'u proljeće 2017. više puta primio dokumentaciju koja se odnosila na nezakonito postupanje najviših državnih dužnosnika vezano za slučaj Agrokor'.

– U početku sam ju smatrao nevjerodostojnom. No, kada su u medijima objavljene e-mail poruke Martine Dalić oko pisanja Lex Agorkora, dostavio sam tu dokumenatciju odvjetnicima, a oni su je proslijedili DORH-u – svjedočio je Todorić. U istrazi je pribavljena i dokumentacija koju je bivši šef Agrokora predao sudu u Londonu, a glavni mu je adut upravo tvrdnja da u Hrvatskoj neće imati pošteno suđenje i kako se protiv njega vodi politički postupak.

Dio lažne korespondencije koju je Varga sačinio za aferu Agrokor pronađen je i na računalu Blaža Curića, a on se od prvog dana brani šutnjom. Branio ga je i Varga, poričući da mu je Curić dostavljao ikakve brojeve.

Ipak, iskopana je iz njihova prepiska kojom Varga traži od Curića broj M. Dalić, a ovaj mu ga i šalje. Koji su bili Curićevi motivi da postane, kako se tereti, Vargin pomagač u sprječavanju dokazivanja, ostaje nepoznanica. Iako je ispitan u istrazi, iskaz Milijana Brkića, koliko nam je poznato, ne spominje se u obrazloženju optužnice.

Odnosi s Mamićima

No, USKOK se poziva na svjedočenje Tomislava Karamarka. Karamarku je, naime, predočena Vargina obrana, u kojoj navodi kako je on, kao potpredsjednik Vlade, dogovorio sastanak između bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i Milijana Brkića, na kojem je Brkić od Cvitana tražio da se obustavi postupak protiv Mamića, piše Večernji.

Govoreći o odnosu s Vargom, Zdravko Mamić nije poricao da je Vargi financijski pomagao, pa mu je kupio i kuću. Naveo je i da je, na njegovu zamolbu, automobil Vargi kupio brat mu Zoran Mamić.



Varga je, pak, ispričao i da mu je Zdravko Mamić spominjao kako ima više sudaca Vrhovnog suda koje kontrolira te da mu je spominjao osobu po imenu Ranko s Vrhovnog suda koja bi navodno trebala primiti mito, da se radi o njegovom čovjeku koji mu dosta duguje.

Naveo je i kako se u kolovozu sastao s Mamićem u Međugorju, budući da je imao dokaze kako je Zdravka Mamića po nalogu Ranka Ostojića nezakonito prisluškivao Mario Bertina.



Kako su pukle tajne USKOK-ove mjere u aferi sms

S nepoznatog broja toga je 20. rujna Franji Vargi stigla poruka, a on na to pita "A tko je to?"

– Skužit ćeš, samo odgovaraj sa da i ne... - stiže novi sms.

Varga je zatim pokušao nazvati Blaža Curića, ali mu se ovaj nije javljao.

Za USKOK je to dokaz kako je Varga prepoznao Curića kao pošiljatelja. Pretragom mobitela pronađena je intezivna prepiska koja je započela oko 22.20 sati.

Trenutak je to kad su "pukle" tajne USKOK-ove mjere protiv Varge. – Šta je bilo? - pita Varga Curića. – A šta nisi razumio? - odgovara Curić.

– Sve briši i maknu apsolutno sve aparate ama baš sve – nastavlja Curić. – Zašto? - zanima Vargu. – Stvarno te ne razumijem – odgovara Curić. – Maknuo sam sve – šalje zatim Varga.

– Ako nije dovoljno onda ne znam što još da ti kažem, sam očisti apsolutno sve – poručuje Curić. – Jesi maknuo sve? Sve sa čega si radio? - priupitao je Curić, a ovaj odgovara da jest.

Supruzi se Varga kasnije požalio: 'Uplašio me Blaž'.

Franjo Varga piše 9. kolovoza Zdravku Mamiću: 'Ono što radim na Vrhovnom sudu ubacujem kao da se suci o ZM dopisuju s Cvitanom, to će morat rušit optužnicu. Dakle, imate Ostojića, Cvitana, imate čak i razgovor u kojem se traži kazna za vas, to je tražio netko iz DORH-a, dalje u DORH-u sam oko druge optužncie izmijenjao dokazni amterijal njihov. Bez brige, srušit ćemo sve'.

- Ovisi o presudi, mi ćemo koristiti taktiku koju sam predložio Londonu, ići na žalbu i oplesti po DORH-u i po sudu u Osijeku. Samo mi vjerujte - napisao je.