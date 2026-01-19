Ledeno jutro diljem Hrvatske: Evo gdje je bilo najhladnije!

Zima je početkom novog tjedna pokazala svoje pravo lice. Hrvatsku je zahvatio hladni val koji je donio iznimno niske temperature, osobito u unutrašnjosti zemlje, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao niz upozorenja na opasnost od hladnoće. Dok se unutrašnjost smrzava na debelim minusima, na Jadranu probleme stvara jaka, mjestimice i olujna bura koja pojačava osjet hladnoće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:37 Dvije osobe su poginule u rekordnim snježnim padalinama koje su donijele nekoliko metara snijega ruskoj Kamčatki | Video: 24sata/reuters

Novi tjedan započeo je stabilno, ali uz osjetan pad temperature koji će se, prema prognozama, zadržati sve do sredine tjedna. Jutarnje temperature u kopnenim su se krajevima spustile i do deset stupnjeva ispod ništice, a dnevne će se vrijednosti jedva penjati iznad nule.

Ledeno jutro diljem unutrašnjosti

Najhladnije je jutros bilo u gorskim predjelima i na istoku zemlje. Apsolutni rekorder ponovno je Zavižan, gdje je izmjereno ledenih -11 stupnjeva Celzijevih. Odmah iza njega smjestio se Osijek, gdje se živa u termometru zaustavila na -7,6 °C. Nimalo ugodnije nije bilo ni u ostatku istočne Hrvatske; u Belom Manastiru -7,4 °C, u Vukovaru -7.2 °C, u Požegi -6.1 °C, a Slatini -7,2 °C.

Sunčana i hladna nedjelja u Osijeku | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

U središnjoj Hrvatskoj jutro je ipak toplije pa je tako u Zagrebu na mjernoj postaji aerodrom izmjereno -1,9 °C, na Maksimiru -1,4 °C, a na Griču -0,9 °C. U Sisku i Karlovcu je bilo -1,1 °C.

Gradovi na Jadranu probudili su se u plusu. U Splitu je izmjereno 5,3 °C, a Dubrovniku 7,4 °C.

Foto: DHMZ

Meteoalarm upaljen, Osijek u narančastom

Zbog opasnosti koje niske temperature predstavljaju za zdravlje, DHMZ je aktivirao Meteoalarm za veći dio zemlje. Najviši, narančasti stupanj upozorenja na snazi je za osječku regiju, gdje se očekuju minimalne temperature niže od -8 °C. Iz DHMZ-a su poručili kako takve temperature mogu negativno utjecati na zdravlje, osobito kod starijih osoba, djece, kroničnih bolesnika i osoba bez odgovarajućeg smještaja.

Foto: DHMZ

Za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju izdano je žuto upozorenje zbog niskih temperatura. Na području Kvarnera i Kvarnerića na snazi je pak upozorenje zbog jake, mjestimice i vrlo jake bure, s udarima koji mogu dosezati i do 110 kilometara na sat.

Kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna?

Ponedjeljak će u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj biti pretežno oblačan, dok se u ostatku zemlje, posebice u Dalmaciji i na istoku, očekuje više sunčanih razdoblja. Vjetar na kopnu bit će slab, no na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, koja će na sjevernom dijelu imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se od -3 do 1 °C, dok će na obali biti znatno ugodnije, između 8 i 13 °C.

Utorak donosi slične, pretežno sunčane, ali i dalje vrlo hladne prilike. Jutra će ostati ledena, s temperaturama koje će se ponegdje spuštati i desetak stupnjeva ispod nule. U srijedu slijedi naoblačenje s juga, a oborine su najizglednije u Dalmaciji. Hladnoća će postupno početi popuštati tek u četvrtak, kada će se kiša i pljuskovi proširiti i na ostatak obale.

Kraj radnog tjedna i vikend donose osjetno toplije, ali i nestabilnije vrijeme. Očekuje nas jače naoblačenje s kišom i pljuskovima, koji će lokalno biti i izraženiji, osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran. Čini se da će minuse i "zubato sunce" zamijeniti južina i kišobrani.