SMRZAVANJE ZA KRAJ GODINE

Ledeno jutro: Temperature pale i do -14, evo kakvo nas vrijeme čeka tijekom novogodišnje noći

Piše Ivan Hruškovec,
Ledeno jutro: Temperature pale i do -14, evo kakvo nas vrijeme čeka tijekom novogodišnje noći
Na Jadranu i u priobalju očekuje se vedro ili malo oblačno, dok će u unutrašnjosti prevladavati promjenjiva naoblaka. U istočnim krajevima rijetko je moguće i tek malo snijega.

Posljednji dan ove godine počeo je s izrazito niskim temperaturama, koje su se u mnogim krajevima spustile duboko ispod ništice. Prema podacima mjernih postaja, najhladnije je bilo u gorskim predjelima - u Crnom Lugu kod NP Risnjak izmjereno je čak -13,6 °C, dok su u Lici i središnjoj Hrvatskoj temperature uglavnom bile između -7 i -10 °C. U Zagrebu je jutros zabilježeno -7 Celzija°C, a slično hladno bilo je i u Slavoniji.

Na Jadranu je jutro prošlo osjetno blaže, no i tamo je prevladavala hladnoća – temperature su se kretale uglavnom od 0 do 5 °C, uz buru i sjeverozapadni vjetar.

Sunčana srijeda, ali hladna

Kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, tijekom današnjeg dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme, a tek poslijepodne u središnjim i istočnim krajevima moguć je porast naoblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a navečer će postupno okretati na jugozapadni.

Na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima postupno slabjeti, najprije na sjevernom dijelu, dok će poslijepodne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura danas će se kretati između -1 i 3 °C, dok će na obali i otocima biti nešto ugodnije – od 4 do 8 °C.

Kakva nas čeka novogodišnja noć?

U novogodišnjoj noći vrijeme će biti uglavnom stabilno. Na Jadranu i u priobalju očekuje se vedro ili malo oblačno, dok će u unutrašnjosti prevladavati promjenjiva naoblaka. U istočnim krajevima rijetko je moguće i tek malo snijega.

Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu sjeverozapadnjak i bura. Temperature će se u većini unutrašnjosti kretati između -5 i 0 °C, u Lici i koji stupanj niže, dok će na moru biti između 0 i 5 °C.

Sutra promjena vremena: stižu oblaci i kiša

Sutra će u većini krajeva biti djelomice do pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji i središnjoj Hrvatskoj. No, prema večeri sa zapada stiže naoblačenje, a lokalno se očekuje i kiša. U Gorskoj Hrvatskoj oborine će biti na granici kiše i snijega, dok je u najvišim predjelima moguć i snijeg.

Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, u gorju i jak, dok će na Jadranu bura i sjeverozapadni vjetar tijekom dana okrenuti na jugo i jugozapadnjak te jačati, navečer i do jakog vjetra.

Jutarnje temperature sutra će se kretati od -6 do -1 °C, na Jadranu od 0 do 3 °C, dok će dnevne biti osjetno više – uglavnom između 4 i 9 °C.

