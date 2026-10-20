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SVJEDOČANSTVO RATNIKA

Legenda 134. brigade opisala je obranu Biograda 1991.: 'Nismo izgubili ni milimetar teritorija'

Piše 24sata,
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Legenda 134. brigade opisala je obranu Biograda 1991.: 'Nismo izgubili ni milimetar teritorija'
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Zamjenik zapovjednika brigade Frane Šarić prisjetio se blizine neprijateljskih položaja, granatiranja i obrane biogradskog i stankovačkog područja.

Frane Šarić, zamjenik zapovjednika 134. brigade Zbora narodne garde, u svjedočenju objavljenom na YouTube kanalu Zaboravljena bojišnica opisao je okolnosti u kojima je postrojba branila biogradsko i stankovačko područje. Brigada je ustrojena 18. listopada 1991., a njezino zapovjedno mjesto odredili su u Biogradu na Moru, u blizini ugroženih područja i neprijateljskih položaja.

Šarić je kazao da su neprijateljske snage bile blizu Vrane i Jankolovice, kao i područja prema Pristegu i Banjevcima. Biograd je krajem 1991. često trpio granatiranje, koje je ugrožavalo obranu, ali i svakodnevni život stanovnika. Branitelji su morali pravodobno reagirati na napade i izlaziti na ugrožene položaje. U svjedočenju je istaknuo da je brigada izvršila svoju zadaću i sačuvala teritorij. Šarić je govorio i o granatiranju s položaja u okolici, među ostalim s područja Benkovca, Jagodnje i Polače. Prema njegovim riječima, napadi su nastojali narušiti normalan život u gradu i moral stanovništva.

- Brigada je uspješno izvršila svoju zadaću. Nije izgubila ni milimetar svoga teritorija - rekao je Šarić.

Kao najteži dio bojišnice Šarić je izdvojio područje od Pristega prema Banjevcima i Stankovcima te cestu vidljivu iz Stankovaca. Spomenuo je i Gaćeleze, gdje su, prema njegovu iskazu, bile stacionirane snažne neprijateljske postrojbe, te Ceranje, koje je naveo među najžešćim pravcima borbenih djelovanja. Video prikazuje i Biograd oštećen neprijateljskim granatiranjem. Više pogledajte u videu:

*uz korištenje AI-ja

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