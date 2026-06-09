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HEROINA VUKOVARA

Legendarna dr. Vesna Bosanac imat će trg u Zagrebu. Cico Kranjčar dobiva park

Piše HINA,
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Legendarna dr. Vesna Bosanac imat će trg u Zagrebu. Cico Kranjčar dobiva park
ARHIVA - 2022. Preminula Vesna Bosanac, heroina Domovinskog rata i višegodišnja ravnateljica vukovarske bolnice | Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL

Izgledno je da će po Vesni Bosanac biti imenovan novoformirani trg u Donjem Vrapču, a prijedlog će se naći na dnevnom redu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova

Više od četiri godine od smrti ratne ravnateljice vukovarske bolnice Vesne Bosanac, Zagreb je korak bliže imenovanju trga koji će dobiti ime po liječnici koja je postala jednim od simbola obrane Vukovara.

Izgledno je da će po Vesni Bosanac biti imenovan novoformirani trg u Donjem Vrapču, a prijedlog će se naći na dnevnom redu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, koji će o ovoj točki odlučivati na sjednici u utorak, 9. lipnja. S obzirom na omjer snaga u Odboru, prijedlog bi trebao dobiti zeleno svjetlo vladajuće većine prije upućivanja u daljnju proceduru.

Procedura traje od 2022.

Ime ove vukovarske liječnice uvršteno je u Fond imena zaslužnih građana iz kojeg se imenuju ulice, trgovi i druge javne površine još 2022. godine, na prijedlog tadašnjeg Kluba zastupnika Mosta u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

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Dvije godine kasnije Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug predložilo je da se park u ulici Hrgovići u Rudešu imenuje Parkom dr. Vesne Bosanac, no Gradski ured za katastar i geodetske poslove odbio je prijedlog lokacije zbog neriješenih imovinskih odnosa.

Zbog toga je početkom ove godine Vijeće predložilo četiri nove lokacije za razmatranje, od kojih su tri - park u Rudešu na novoj lokaciji, park u Donjem Vrapču te trg u Donjem Vrapču - ocijenjene pogodnima za imenovanje.

Na sjednici održanoj 16. travnja Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - jug predložilo je da ime Vesne Bosanac dobije novoformirani trg u Donjem Vrapču, nastao objedinjavanjem više katastarskih čestica.

Rasprava o imenovanju javne površine po Vesni Bosanac vodila se i u Gradskoj skupštini. Zastupnik Tomislav Jonjić (Jedino Hrvatska) predložio je da se Ulica Vlade Ranogajca preimenuje u Ulicu dr. Vesne Bosanac, istaknuvši kako bi se time odalo priznanje ratnoj ravnateljici vukovarske bolnice.

Na dnevnom redu i Park Zlatka Cice Kranjčara

Gradonačelnik Tomislav Tomašević tada je poručio da podržava inicijativu da Vesna Bosanac dobije ulicu u Zagrebu.

Na dnevnom redu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, među ostalim točkama,  je i prijedlog odluke o imenovanju Parka Zlatka Cice Kranjčara. Po tom hrvatskom nogometašu i nogometnom treneru trebao bi biti nazvan park između Leprovičke i Ivekovićeve ulice na Ferenščici.

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