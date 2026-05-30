PRELIMINARNI REZULTATI
Legionela na zagrebačkom fakultetu! Izdali su i upozorenje
Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu pojavila se legionela, izvijestio je Dnevnik Nove TV. Nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo otkrili su prisutnost bakterije u dijelu sustava tople vode nakon preliminarnih rezultata.
Poduzete su sve zaštitne mjere, a uprava fakulteta izdala je upozorenje studentima i zaposlenicima. Do daljnjeg ne smiju koristiti tuševe u prostorijama fakulteta.
Uz to, preporučuje se izbjegavanje vode iz slavine za piće. Konačni rezultati testiranja još se čekaju.
