Legionela u još jednom vrtiću u Zagrebu. Grad se oglasio: Nema opasnosti za djecu, ni zaposlene

Nekadašnji pročelnik za obrazovanje u mandatu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Ivica Lovrić, na svome Facebook profilu u nedjelju navečer objavio je obavijest iz gradskog dječjeg vrtića Šumska jagoda. U obavijesti roditeljima, vrtić piše kako je u njihovim prostorima u sustavu tople vode pronađena bakterija Legionella.

"Odmah po zaprimljenim nalazima, u skladu po preporukama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo zdravstvo i drugih nadležnih institucija, poduzeli smo sve potrebne mjere. Naglašavamo da se bakterija Legionella ne prenosi pranjem ruku, dodirom kože niti konzumacijom vode, već isključivo putem dišnog sustava, udisanjem sitnih kapljica vode (aerosola) u kojima se bakterija može nalaziti. Ističemo također da nije zabilježen niti jedan slučaj oboljenja među djecom ili zaposlenicima vrtića. Sukladno uputama nadređenih službi, nije potrebno preseljenje djece u druge objekte - uz provođenje potrebnih mjera, svi objekti vrtića nastavljaju s radom, a sva kontaminirana izljevna mjesta bit će adekvatno zaštićena i stavljena izvan uporabe. Samim time, za djecu niti djelatnike ne postoji nikakva opasnost. Po provedbi svih propisanih mjera ponovo ćemo provesti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode na svim izljevnim mjestima, te vas izvijestiti o rezultatima", navodi se u obavijesti.

Grad: Nema zaraze, niti opasnosti za bilo koga

To je vrtić koji uz centralni objekt ima još četiri područna objekta u sjeverozapadnom dijelu Zagreba, ukupno devet jasličkih i 18 vrtićkih skupina. Od početka prosinca u Zagrebu je legionella pronađena u više javnih ustanova, jednom vrtiću i osnovnoj školi, te u domu za starije.

Nije bilo nijednog slučaja zaraze, no Lovrić je napisao dramatičan post o Šumskoj jagodi, navodeći kako je "šokantno da su ovi objekti na različitim lokacijama". Napisao je i kako "ovo ukazuje na upitnost kvalitete vode na području cijelog Zagreba i nameće potrebu za žurnom kontrolom vode u svim odgojnoobrazovnim ustanovama u Zagrebu i ne samo u njima".

Iz gradske uprave kažu kako se, upravo suprotno onome što piše Lovrić, sve kontrole sustava provode sustavnije i temeljitije nego prije. Sinoć su za 24sata istaknuli kako nema nikakve opasnosti ni za djecu, niti zaposlenike. Radi se o postroženim kriterijima i testovima koji se provode tek od 2025., što znači da je Legionelle vjerojatno i prije bilo, no nije se testiralo. Od ukupno 1277 analiza parametra Legionella spp. u uzorcima objekata tijekom 2025., 2,11% uzoraka bio je nesukladno, ističu.

Potvrdili su kako će neke pipe u vrtiću biti zatvorene dok se sustav ne pročisti, no sve druge, kao i ostatak sustava radit će normalno, uključujući i kuhinju. Nema nikakve opasnosti od zaraze, ponovili su.

OD 2025. provode se strože kontrole

- Radi pojačane svijesti i potrebe kontrole/monitoringa kućne vodoopskrbne mreže očekujemo pojavnost manjeg udjela rezultata s utvrđenom kontaminacijom ili nesukladnih rezultata u svim kategorijama prioritetnih objekata: bolnice, lječilišta, škole i ostale obrazovne ustanove, vrtići, objekti u kojima se obavlja djelatnost socijalne skrbi za korisnike na smještaju, sportske dvorane, skupina 'hoteli', skupina 'kampovi', učenički i studentski domovi, trgovački centri, kaznene ustanove i vojarne koji budu predali zahtjev i proveli analize - odgovorili su za 24sata iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u Zagrebu.

Kako su pojasnili, da bi se spriječilo njeno pojavljivanje u cijevima, potrebno je toplinu vode održavati na oko 55°C i redovito ispirati vodu kroz slavine i tuševe. Nakon dužeg mirovanja, na primjer u hotelima prije sezone, potrebno je vodu dobro zagrijati i pustiti da neko vrijeme teče kroz slavine i tuševe kako bi se sustav pročistio. Velike je sustave potrebno po potrebi dezinficirati i testirati ih.