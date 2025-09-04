Leila Slimani zatvorila Festival svjetske književnosti: 'Žene su te koje su imale talent za život'

Ovogodišnji Festival svjetske književnosti završio je još jednom tribinom Razotkrivanje na kojoj je sudjelovala franko-marokanska autorica i novinarka Leїla Slimani, koja je publici predstavila svoj najnoviji roman Ponijet ću vatru. Razgovor s autoricom moderirala je spisateljica Ivana Bodrožić.

Nakon završne riječi i zahvala organizatora i glavnog urednika Frakture Seida Serdarevića, autorica i moderatorica započele su razgovor.

Zagreb: Leila Slimani gostovala na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Marko Juric/PIXSELL

- Drago mi je što sam se vratila u Zagreb i velika je povlastica kada se autori čitaju na vlastitom jeziku. Jako puno dugujemo prevoditeljima jer nam oni omogućuju da se naša djela čitaju i u drugim zemljama i da i drugi uživaju u njima - rekla je Slimani, koja je već ranije gostovala na Festivalu svjetske književnosti.

Kako je naglasila Ivana Bodrožić, novi roman Leile Slimani dio je trilogije koja, između ostalog govori i o njezinoj obitelji te je riječ o priči koju autorica djelomično temelji na vlastitom iskustvu.

- Nisam nikako htjela da to bude moja osobna ispovijest. Htjela sam pisati o vremenu. Puno je stvari počelo s pitanjima koja su mi čitatelji postavljali, još od kada sam napisala Uspavanku. Stalno su me ispitivali jesam li ja više Francuskinja ili sam više Marokanka pa sam na kraju poželjela shvatiti kako se Maroko kao zemlja razvijao. Nisam nastojala shvatiti tko sam, nastojala sam shvatiti zašto sam to što jesam - objasnila je Slimani

Njezini romani obiluju živopisnim likovima koji dolaze iz različitih kultura. Oni su najčešće hrabri likovi koji nadilaze različite prepreke, a ženski likovi u patrijarhalnom svijetu ponovno stvaraju promjenu.

- Moram reći da su me nadahnule žene koje su živjele oko mene, s kojima sam odrastala i uz koje danas živim. Ne mislim da su žene hrabrije, ali mislim da su one više u životu. Snažnije su od muškaraca, a muškarci su romantičniji i najčešće imaju idealističke poglede. Žene su puno manje govorile, ali bile su u životu. Ranije su se ustajale, brinule su o djeci, radile su... Imale su realan odnos prema životu, a ne toliko romantičan kao muškarci koji su očekivali da se život oblikuje prema njima. Oni su bili puno krhkiji, a žene su te koje su imale talent za život - rekla je Slimani.

Zagreb: Leila Slimani gostovala na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Marko Juric/PIXSELL

- Svjesna sam da su većina čitatelja zapravo čitateljice. Većina muškaraca koji čitaju, čitaju zato što su im žene nešto preporučile. Oduvijek sam htjela opisati svoje likove kroz tijelo. Zahvaljujući tijelu smo živi, možemo jesti, piti, voditi ljubav, a kada umremo, to će tijelo propasti. A vrlo je opasno biti žena, muškarci žensko tijelo ne razumiju. I upravo tome služi književnost. Zašto ne bismo mogli opisati one detalje našeg tijela koje društvo smatra groznim? Upravo sam zato u knjizi opisala scenu poroda, žena mora podnijeti tu patnju, htjela sam o tome pisati.

Pitanje migracija i pitanje identiteta izuzetno je prisutno u djelima Leile Slimani, koja se osvrnula i na brojne promjene s kojima se današnji migranti suočavaju i na to što uzrokuje rasizam danas:

- Spisateljica sam pa ne mogu raditi političke analize, ali nemojte misliti da prije 30 ili 40 godina nije bilo odbijanja i rasizma. Migrante su slali u geto, njih se marginiziralo, vrijeđalo, ubijalo. Uvijek je bilo tih sukoba. Po meni problem nije porijeklo, boja kože ili vjeroispovijest. Problem je gospodarski. Ako imate komadić kruha, podijelit ćete ga sa susjedom, ali kada vaš komadić kruha postane sve manji, pomislit ćete da je problem u vašem susjedu. Nije da su ljudi veći rasisti, nego živimo u brutalnijem kapitalizmu u kojem ljudi ne mogu dostojno preživjeti. Ljudi danas više ne znaju što znači biti čovjek, a nijedna zemlja koja je provodila agresivnu politiku prema migrantima nikada nije dobro prošla. To nikako nije rješenje.