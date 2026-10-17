U rubrici tjednika Express postavljena su tri pitanja knjizi koju žele izbaciti iz mature. Ona je progovorila otvoreno: Razumijevanje radnje je precijenjeno. Važno je da učenik ima mišljenje. Po mogućnosti osobno
TRI PITANJA PLUS+
Lektira progovora: Godinama sam mislila da je problem u tome što me nisu pročitali!
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Kako komentirate ideju da vas se makne iz eseja na maturi jer učenici imaju problema s razumijevanjem radnje?
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