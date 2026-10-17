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TRI PITANJA PLUS+

Lektira progovora: Godinama sam mislila da je problem u tome što me nisu pročitali!

Piše Express,
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Lektira progovora: Godinama sam mislila da je problem u tome što me nisu pročitali!
Zagreb: Ponuda školskog pribora u Školskoj knjizi | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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U rubrici tjednika Express postavljena su tri pitanja knjizi koju žele izbaciti iz mature. Ona je progovorila otvoreno: Razumijevanje radnje je precijenjeno. Važno je da učenik ima mišljenje. Po mogućnosti osobno

Kako komentirate ideju da vas se makne iz eseja na maturi jer učenici imaju problema s razumijevanjem radnje?

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Komentari 0
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