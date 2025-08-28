Obavijesti

GLUMAC O (ZA)BRANITELJIMA

Leon Lučev: Kao branitelj dajem punu potporu FALIŠ-u. Napad na festival napad je na Šibenik!

Piše Antonela Šaponja
Foto: Nikola Predović/ Tomislav Miletić/Pixsell

Istaknuo je da je Fališ identitet Šibenika posljednjih trinaest godina te da je "napad na festival, napad na grad"

Koordinacija braniteljskih udruga Šibensko-kninske županije organizirala je u srijedu konferenciju za medije na kojoj su se pobunili protiv Festivala alternative i ljevice (Fališ). Tvrde da to nije kulturna manifestacija, već je riječ o ideološkom okupljanju koje se ne bi smjelo podupirati novcem poreznih obveznika.

O svemu se na Facebooku oglasio i šibenski glumac Leon Lučev. Istaknuo je da je Fališ identitet Šibenika posljednjih trinaest godina te da je "napad na festival, napad na grad".

- Moja generacija se ’91. borila za slobodu. Ta borba nikad nije prestala. Sloboda znači govor, misao, ljepotu, vrijednost i odgovornost. Fališ je jedan od identiteta grada Šibenika posljednjih 13 godina. Slobodarskog i prkosnog grada. Zajebanog. Grada koji nikad nije ‘pao’. Ja kao branitelj dajem punu podršku ‘Fališu’. Vidim njegovu vrijednost. Vjerujem u svijet u kojem za sve ima mjesta - ustvrdio je.

U svojoj objavi ističe kako se u posljednjih deset godina Šibenik profilirao kao grad "vrhunskog umjetničkog ‘turizma'".

- Grad kojem je Sloboda u genima. Grad koji nastavlja tradiciju Brešana, Dedića, Mioča, Škarice, Pattiere, Kovača… Funcuta, Tvrđava Kulture, Kuće Arsen. Grad Slobode. Napad na Fališ, napad je na grad. Na njegovu širinu. Na raznolikost. Na suživot. Postoje branitelji i dragovoljci koji ponosno stoje iza vrijednosti svog grada. Vidimo se 3.9. na otvaranju Fališa - poručio je glumac.

