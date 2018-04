Leopard ga napao u kamperu: Strava, posvuda je bilo krvi...

Hardy S. (61) je oko 1 sat ujutro čuo da nešto grebe po njihovom kamperu. On i njegova životna partnerica Petra W. (60) bili su na odmoru u Namibiji i vozilo su parkirali u divljini kako bi tamo prenoćili. Hardy S. je otišao do prozora i htio ga je zatvoriti. Napao ga je leopard, ugrizao ga za vrat i ramena i pokušao izvući kroz prozor van. Teško ga je ozlijedio. Hardy S. je izgubio puno krvi.

- Prstima sam ga ubo u oči, ali me nije puštao. Držao me četiri minute, a onda me napokon pustio - rekao je Hardy S. novinarima. Jako je krvario.

'Znao sam da sam gotov ako zaspim'

- Cijelo sam si vrijeme ponavljao da se ne smijem onesvijestiti. Znao sam da sam gotov ako zaspim. Petra je trubila kao luda kako bi otjerala leoparda - kaže Hardy S.

Životinja se onda popela na krov kampera i nije se micala.

- Petra ne vozi kamper. Tek ujutro nas je našao farmer koji je otjerao životinju - kaže Nijemac.

Operirali su ga sedam sati

Farmer je upalio kamper i krenuo s ozlijeđenim Nijemcem i njegovom partnericom prema bolnici koja je bila udaljena tri sata vožnje. U bolnici su Hardyja operirali sedam sati.

Par je u Namibiju došao dva tjedna ranije u kamionu koji su pretvorili u kamper. Htjeli su nekoliko mjeseci putovati južnom Afrikom. ali sada žele u Njemačku, čim Hardy opet bude sposoban za put, piše Bild. Pretpostavlja se da ih je leopard napao jer je osjetio miris hrane.